Różnica jest spora, dlatego wczoraj pomyślałem, iż dziś Orange wycofa się jednocześnie z promocji 2 razy więcej GB i zniknie ona ze strony. Na szczęście nie, nadal jest ona dostępna.

Generalnie już wszyscy operatorzy infrastrukturalni dają bonusowy transfer w ofertach na kartę, zobaczmy więc i porównajmy jak to obecnie u nich wygląda.

Bonusy za doładowanie w Orange na kartę

Aby dostrzec tę różnicę, zerknijmy najpierw na wczorajszą poglądową grafikę autorstwa Orange, prezentującą wszystkie pakiety bez limitu po zmianach bez żadnych bonusów - istotne są te z ważnością na 31 dni i wyżej.



Pakiet za 31 zł, prócz nielimitowanych rozmów i wiadomości SMS/MMS zawiera limit 15 GB transferu danych w miesiącu, za 35 zł (zupełnie nowy pakiet) - 25 GB, za 39 zł - 40 GB oraz z ważnością 93 dni - 150 GB za 93 zł i 365 dni - 1 TB za 365 zł.

Niezbyt ciekawie, ale jak dodamy do tego bonusy za doładowanie, te dopiero robią robotę. Chodzi oczywiście o bonus za doładowanie i aktywację pakietu w aplikacji Mój Orange, dzięki czemu dostaniemy 2 razy większy limit.



I tak, w pakiecie za 31 zł, prócz standardowych 15 GB, dostajemy dodatkowe 15 GB za doładowanie kwotą 30 zł (pierwsza tabelka w tekście) - razy dwa za doładowanie w aplikacji Mój Orange. Łącznie 45 GB.

Analogicznie to wygląda w pakiecie za 35 zł, standardowy transfer 17,5 GB, do tego bonus z tabelki razy 2, daje łącznie 67,5 GB. W pakiecie za 39 zł mamy 20 GB, do tego bonus z tabelki 40 GB razy dwa, łącznie aż 100 GB - jeszcze przedwczoraj było to 60 GB, a więc 40 GB więcej bez zmiany ceny.

Akurat zmiana ceny nastąpiła w dłuższych pakietach - z ważnością 93 dni podrożał o 3 zł, ale łącznie na 3 miesiące dostajemy 350 GB, a z ważnością na 365 dni o 5 zł, ale łącznie na 12 miesięcy dostajemy 2 TB.

Bonusy za doładowanie w Play na kartę

W Play na kartę nie ma osobnego bonusu za same doładowanie określoną kwotą, ale jest za obsługę konta i pakietu z poziomu aplikacji mobilnej Play24. Dzięki temu klienci dostają 2 razy większy limit transferu danych niż standardowo w danym pakiecie.



Niemniej nie są to takie limity jak w Orange na kartę. Za 30 zł miesięcznie dostajemy 30 GB, za 35 zł 45 GB, a za 40 zł - 50 GB.

Bonusy za doładowanie w Plus na kartę

W Plusie na kartę nie ma warunku korzystania z aplikacji, jednak bonusy dostajemy tylko w dwóch pakietach i w tej samej wysokości 15 GB.



Z samych pakietów wychodzi to więc w przypadku tego za 40 zł: 20 GB, łącznie 35 GB, a w opcji za 30 zł: 15 GB, łącznie 30 GB.

Bonusy za doładowanie w T-Mobile na kartę

W T-Mobile na kartę, łącznie z pakietem dla Ukraińców, dostępnych jest już aż pięć taryf i w każdym mamy bonusowy transfer danych, nawet w tym najtańszym za 25 zł miesięcznie.



Najdroższy pakiet za 45 zł zawiera 30 GB, z bonusem 60 GB. Pakiet za 35 zł to łącznie 40 GB, a za 30 zł - 30 GB.

