Z kolei plan Solo L kosztujący obecnie 70 zł, gdzie do dyspozycji jest 70 GB przez pół roku, a później 35 GB, od jutra będzie kosztował 75 zł, ale 70 GB zostaje na stałe. Tu również przy duetach nic się nie zmienia, za kolejne 35 zł na obu numerach będzie można korzystać z 70 GB transferu danych na stałe, jednak przy trzecim i kolejnym numerze zapłacicie więcej.

Nieco większa podwyżka jest w planie Play Homebox. Do tej pory kosztował on 75 zł, ale po roku z 70 GB robiło się 35 GB. W nowej ofercie będzie on kosztował 85 zł, ale 70 GB zostaje na cały okres umowy na każdym numerze. Scenariusz przy kolejnych numerach jest taki sam – duety bez zmian, więcej zapłacicie przy trzech i więcej numerach.

Nowa oferta wchodzi w życie od jutra, więc jeśli planowaliście w głównym abonamencie Play Solo M za 55 zł wziąć co najmniej 3 numery, to warto to zrobić jeszcze dziś. Droższe plany wydają się korzystniejsze z uwagi na bardzo dużą paczkę danych na każdym numerze – po 70 GB na stałe.

Źródło: Play.