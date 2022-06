Podwyżka w Mobile Vikings - na szczęście tylko transferu danych

Mobile Vikings znany jest z dość przewrotnych komunikatów o nowościach w swojej ofercie. Tym razem, nawiązując do rekordowej inflacji poinformował o podwyżce. Na szczęście w treści doczytujemy, że nie chodzi o koszty usług, a zawartość jednego z pakietów.

Nowa oferta Mobile Vikings

Do tej pory wirtualny operator Mobile Vikings, działający na nadajnikach Play miał w ofercie na kartę trzy plany dla klientów indywidualnych i biznesowych - za 20 zł z pełnym no limit na rozmowy komórkowe i stacjonarne oraz wiadomości SMS/MMS. Do tego transfer danych 0,5 GB.

Dwa droższe plany już z kumulacją niewykorzystanych gigabajtów - za 25 zł ich limit w miesiącu wynosił 25 GB, a za 35 zł - 30 GB. We wszystkich planach przez pierwsze trzy miesiące klienci płacą połowę kwoty z pakietu.

Magdalena Piksa, CEO Mobile Vikings:

Widzimy, co się dzieje na rynku, i musieliśmy na to zareagować. Inflacja uderza po portfelach wszystkich. Dlatego postanowiliśmy podwyższyć ilość internetu w ofercie Ekstra Match z 30 do 50 GB.

W nowej ofercie, niższe opłaty przez kwartał pozostają bez zmian, jedynie w planie za 35 zł, podniesiony został limit transferu danych do 50 GB i to bez podnoszenia ceny. Co ważne, nowy limit obowiązuje też obecnych klientów, tak więc przy kolejnym odnowieniu pakietu będą mogli od razu korzystać z niemal podwojonego transferu danych. "Podwyżka" ta dostępna jest zarówno w ofercie dla klientów indywidualnych, jak i dla firm.

Magdalena Broj, Head of Communication w Mobile Vikings:



Obietnicą naszej marki jest to, że dbamy o swoich. Że naszych obecnych użytkowników traktujemy ze szczególną troską. Jeśli więc ulepszamy jakąś ofertę, to przede wszystkim z myślą o nich. Traktowanie nowych użytkowników lepiej, niż obecnych, nie jest w naszym stylu.

Mobile Vikings w swoim komunikacie podkreśla jednocześnie, iż od teraz pakiet Extra Match stał się jedną z najatrakcyjniejszych ofert w cenie do 35 zł miesięcznie. Sprawdźmy więc to.

Transfer danych u innych operatorów za kwotę do 35 zł

Pod uwagę bierzemy tylko oferty bez zobowiązania lub z miesięcznym okresem wypowiedzenia - z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami.

W zasięgu sieci Orange w kwocie 35 zł możemy liczyć na 45 GB transferu danych (5 GB mniej, ale w zasięgu 5G) w ofercie Orange Flex. Z kolei za 29 zł w nju mobile mamy 60 GB, ale dopiero po dwóch latach - na start jest 20 GB. W Orange na kartę za 30 zł dostępny jest pakiet 45 GB + 25 GB miesięcznie za cykliczne doładowania kwotą minimum 5 zł. Razem - 70 GB w miesiącu.

W zasięgu sieci Play w ofercie na kartę w Virgin Mobile za 30 zł mamy 45 GB transferu danych, ale tylko dla nowych klientów. Obecni klienci mają 30 GB. W ofercie Play na kartę za 35 zł możemy korzystać z 40 GB transferu danych i z dodatkowych 100 GB miesięcznie przez rok za cykliczne doładowania. Razem 140 GB w miesiącu.

Jeszcze lepiej to wygląda w Plusie, bo za 30 zł mamy wprawdzie łącznie 130 GB miesięcznie, ale po roku nasze konto zasili dodatkowe 300 GB za cykliczne doładowania. Pozostając w zasięgu Plusa, oferta na kartę Lycamobile to 50 GB za 25 zł miesięcznie. Wprawdzie bez nielimitowanych MMS-ów, ale z dodatkowymi minutami na połączenia z numerami ukraińskimi.

Zostaje jeszcze T-Mobile, gdzie tak samo jak w Plusie, operator ten w pakiecie za 30 zł oferuje przez najbliższy rok dodatkowe 100 GB miesięcznie w ofercie na kartę. Razem z transferem z pakietu będzie to więc 130 GB.

Z kolei w submarce Heyah, w ofercie na kartę za 35 zł możemy korzystać z limitu transferu danych na poziomie 55 GB, również z darmowymi minutami na Ukrainę. Z kolei w subskrypcji Heyah 01 za 29,99 zł dostępny jest limit 40 GB transferu danych w miesiącu.

Tak więc nowa oferta Mobile Vikings jest dość atrakcyjna, ale obecnie na rynku ofert na kartę jest dość ciasno i operatorzy prześcigają się w uatrakcyjnianiu swoich pakietów. Z uwagi na to, ciężej jest wybić się z jąkaś korzystniejszą ofertą.