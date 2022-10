Nowa Motorola to mały i duży smartfon w jednym

Jeżeli popatrzymy na współczesną scenę smartfonów, zobaczymy, że wyraźnie można zaznaczyć na niej te firmy, które posuwają całą branżę do przodu. W chwili obecnej istnieje bowiem kilka dróg rozwoju telefonów komórkowych, którymi różne firmy się poruszają. Z jednej strony mamy chociażby szybkie ładowanie, w którym nie widać sufitu, a fakt, że najnowsze standardy USB pozwalają na ładowanie z mocą 240 W pozwala sądzić, że jeszcze długo go nie zobaczymy. Z drugiej mamy chociażby kamery ukryte pod ekranem, a na rynek wchodzą smartfony które doskonalą tę technologię z generacji na generację. Oczywiście, najpopularniejszą innowacją i taką, która przyciąga najwięcej uwagi, są elastyczne ekrany, stosowane już w kilku generacjach telefonów. Jednak nie zobaczyliśmy jeszcze pełni ich możliwości.

Motorola zaprezentuje telefon rozsuwany wertykalnie

Jeżeli chodzi o składane telefony, przywykliśmy już do tego, że urządzenie, czy to smartfon czy komputer, może składać się na dwoje i nie robi to już na nas większego wrażenia. Jednocześnie część firm eksperymentuje z innym wykorzystaniem faktu, że ekrany można wyginać. Niedawno zobaczyliśmy koncept Oppo i ich telefonu, który może się rozsuwać w poziomie, zamieniając telefon w tablet. Naturalnie, ktoś musiał zrobić telefon, który rozsuwa się w drugiej osi. Tym kimś była Motorola, która właśnie zaprezentowała swoją wersję telefonu z rozsuwanym ekranem.

To, że to właśnie Motorola zaprezentowała taki smartfon, nie powinno być dla nikogo zaskoczeniem. W końcu to właśnie Motorola jako jeden z nielicznych producentów ma na rynku składany smartfon w postaci modelu RAZR, a Lenovo, czyli firma która stoi za Motorolą, posiada w portfolio składany komputer. Prezentacja modelu na filmie pokazuje, że prace nad nim są albo ukończone, albo na ukończeniu, co z kolei sugeruje, że firma planuje wprowadzić go na rynek w najbliższej przyszłości. Naturalnie warto się w tym momencie zastanowić, czy faktycznie takie rozwiązanie "ma sens" czy jest tylko PR'owym pokazem możliwości technologicznych firmy.

Na filmie widzimy dosyć oczywiste zastosowanie rozsuwanego ekranu, a mianowicie - oglądanie filmów na YT. Jednocześnie - nieco ciężko mi jest sobie wyobrazić do jakich innych zastosowań taka technologia może zostać wykorzystana. Nie twierdzę, że takich nie ma - za każdym razem gdy jakaś nowinka technologiczna wchodzi na rynek, często zastosowania dla niej wymyślane są na długo po jej premierze. Natomiast fakt, że ciężko jest je sobie nawet wymyślić budzi lekki niepokój odnośnie tego, dla kogo taki telefon faktycznie miałby być przeznaczony.

Co myślicie o takim pomyśle Motoroli?