Debiutuje nieduży i wytrzymały smartfon. Co potrafi?

Motorola wprowadza do Polski zupełnie nowy model Edge 50 Neo będący ciekawym połączeniem urządzenia gotowego na wymagające wyprawy ze smukłym urządzeniem do codziennego użytku. Znamy ceny.

Motorola Edge 50 Neo wyróżnia się kompaktowym i solidnym designem: spełnia wymagania militarnej normy odporności MIL-STD-810H oraz posiada wykończenie z wegańskiej skóry na tylnym panelu. Producent zakłada, że będzie to idealna propozycja dla osób poszukujących smartfona z mniejszym ekranem, który zmieści się w ciasnej kieszeni i którego będzie można obsługiwać jedną ręką.

Nowa Motorola Edge 50 Neo - specyfikacja

Smartfon wyposażony jest w 6,4-calowy wyświetlacz pOLED o rozdzielczości Super HD (1220p) z HDR10+ i odświeżaniem do 120 Hz. Jasność ekranu sięga 3000 nitów i chroniony jest szkłem Corning Gorilla Glass 3. Sercem urządzenia jest procesor MediaTek Dimensity 7300, który powinien zapewnić wystarczającą wydajność do codziennego użytku. Smartfon posiada 12 GB pamięci RAM (z możliwością rozszerzenia poprzez funkcję RAM Boost) oraz 512 GB pamięci wewnętrznej na dane w standardzie uMCP. Motorola Edge 50 Neo obsługuje łączność 5G, posiada głośniki stereo z Dolby Atmos, i wspiera ładowanie TurboPower do 68W oraz ładowanie bezprzewodowe do 15W. Bateria ma pojemność 4310 mAh, co nie jest małą wartością, ale sprawdzimy, jak wypada to w praktyce.

Aparaty w Motorola Edge 50 Neo

Motorola Edge 50 Neo to wypada naprawdę nieźle w kontekście fotografii, jak na smartfon ze średniej półki. Główny aparat wyposażony jest w 50 megapikseli sensor od Sony: LYTIA™ 700C z optyczną stabilizacją obrazu (OIS) i przesłoną f/1.8. Dodatkowo, smartfon posiada teleobiektyw 10 megapikseli z 3-krotnym zoomem optycznym i stabilizacją (OIS) oraz ultraszerokokątny obiektyw 13 megapikseli. Przedni aparat to 32 megapikseli z przesłoną f/2.4. Nie zabrakło funkcji AI do obróbki zdjęć.

Najnowszy smartfon Motoroli spełnia wymagania normy MIL-STD-810H, co oznacza sporą odporność na trudne warunki. Posiada również certyfikat IP68, co oznacza pyłoszczelność i wodoodporność. Smartfon dostępny jest w czterech wersjach kolorystycznych: stalowej, ceglanej, beżowej i niebieskiej, zgodnych z paletą barw Pantone, co zaznaczono na tylnym panelu odpowiednim logo. Smartfon po wyjęciu z pudełka działa na najnowszej wersji Androida 14 z nakładką Hello UI. Motorola zapewnia 5 lat wsparcia w zakresie aktualizacji systemu oraz łatek bezpieczeństwa dla tego smartfonu.

Ceny i dostępność Motorola Edge 50 Neo. Jakie są promocje?

Motorola Edge 50 Neo (12/512 GB) będzie dostępny w Polsce od 30 sierpnia w cenie 2199 zł. Smartfon będzie można kupić w sklepach takich jak RTV EURO AGD, Media Expert, Media Markt, X-KOM, Komputronik i Neonet, a także online na eLenovo.pl i Sferis. Wkrótce pojawi się również w ofercie operatorów Plus, Play, Orange i T-Mobile. Dodatkowo, w okresie od 30 sierpnia do 12 września, możecie skorzystać z dwóch promocji: programu "Trade in. Trade up", który oferuje 200 zł za oddanie starego smartfona do recyklingu, oraz otrzymać słuchawki moto buds o wartości 299 zł jako gratis przy zakupie.

Motorola Moto G55 5G i G35 5G

Oba modele wyposażone są w duże wyświetlacze LCD IPS o rozdzielczości Full HD, z częstotliwością odświeżania do 120 Hz. Moto g55 5G ma ekran o przekątnej 6,49 cala, a moto g35 5G - 6,72 cala. Oba smartfony posiadają głośniki stereo z Dolby Atmos, baterie o pojemności 5000 mAh oraz różne technologie szybkiego ładowania: 30W dla moto g55 5G i 18W dla moto g35 5G. Aparaty w obu modelach to główny moduł 50 megapikseli z technologią Quad Pixel i ultraszerokokątny obiektyw 8 Mpx. Moto g55 5G dodatkowo oferuje tryb Macro Vision i optyczną stabilizację obrazu (OIS). Oba smartfony obsługują łączność 5G i są dostępne w różnych konfiguracjach pamięci oraz kolorach.