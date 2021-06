Kia Sportage wygląda świetnie

Kia zaprezentowała nową wersję modelu Sportage, która za kilka miesięcy trafi na rynek, choć w Europie prawdopodobnie w nieco zmienionej wersji. Wielu szczegółów jeszcze nie ujawniono, ale pewne jest jedno, nowy rodzinny SUV z Korei powinien się na Starym Kontynencie podobać. Nowy Sportage czerpie sporo inspiracji z elektrycznego modelu – EV6 i to wcale nie jest zła wiadomość. Przód to całkowicie nowa koncepcja ze światłami do jazdy dziennej w kształcie litery C, ogromnym grillem oraz wlotami powietrza tuż pod maską, które nadają dynamiki. Po bokach dominują mocne przetłoczenia oraz wysoko poprowadzona linia okien, a szyku dodają czarne wstawki z dachem w tym samym kolorze.