Chyba, że na słaby zasięg, bo wygląda na to, że nawet z pakietem baterii o pojemności 77,4 kWh ta wersja będzie w stanie pokonać tylko 405 km i to w cyklu WLTP, czyli w bardzo optymistycznym założeniu. Przy maksymalnej prędkości ograniczonej do 260 km/h, będzie to z pewnością znacznie mniej ;-). Poza tym EV6 dostępny będzie jeszcze w czterech innych konfiguracjach mocowych z dwoma różnymi pakietami akumulatorów. Najsłabsza wersja z bateriami o pojemności 58 kWh będzie miała napęd na tył i 170 KM (350 Nm) lub napęd na wszystkie koła i moc 235 KM (605 Nm), co przełoży się na zasięg w okolicach 400 km. W wersji 77,4 kWh będziemy mieli natomiast albo jeden silnik o mocy 228 KM (350 Nm) na tylnej osi, albo dwa oferujące 325 KM (605 Nm). W tym przypadku zasięg wzrośnie do 510 km, a przyśpieszenie do 100 km/h potrwa 5,2 sekundy. Nadal nieźle, ale nie robi już takiego wrażenia jak wersja GT ;-).