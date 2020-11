Nowością i to całkiem sporą są za to nazwijmy to prawdziwe odmiany hybrydowe: „zwykła” oraz „hybryda typu Plug-In”. Elementem wspólnym jest turbodoładowany silnik benzynowy 1.6 T-GDI (o mocy 180 KM), a także 6-stopniowa, automatyczna i hydrokinetyczna skrzynia biegów. To nowość, bo jeszcze do niedawna Hyundai korzystał w swoich hybrydowych autach z wolnossącej jednostki benzynowej i skrzyni 2-sprzęgłowej. Różnica między Tucsonem HEV (hybryda „zwykła”), a Tucsonem PHEV (hybryda typu Plug-In) polega na większej mocy silnika elektrycznego – 91 zamiast 60 KM. W efekcie, wersja PHEV jest także mocniejsza – 265 zamiast 230 KM. Drugą, oczywistą, różnicą jest dużo większy zespół akumulatorów. Ten w hybrydzie Plug-In ma mieć pojemność 13,8 kWh, co ma zapewnić zasięg w trybie bezemisyjnym ~45 km. Ładowanie tak napędzanego Tucsona ma trwać około 2 godzin z ładowarki 7,2 kW.