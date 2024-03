Nowa funkcja YouTube wyłącznie dla płacących użytkowników. Może przekonać Cię do abonamentu

Jak powszechnie wiadomo: czas to pieniądz. W obecnym świecie to właśnie czas jest jedną z najcenniejszych walut i Google doskonale o tym wie. O naszą uwagę zabiegają teraz zewsząd, a doba wciąż ma tylko 24 godziny. Od kiedy na YouTube pojawia się coraz więcej interesujących treści, spędzamy tam... a jakże inaczej: coraz więcej czasu. Nikogo to już specjalnie nie dziwi ani nie szokuje. Firma doskonale zdaje sobie z tego sprawę, dlatego chcąc wspomóc nas w kwestii konsumpcji treści zamieszczonych w ich serwisie, testuje nową, eksperymentalną, funkcję. Ta jednak miałaby zostać udostępniona wyłączenie dla abonentów YouTube Premium.

Przeskocz do najciekawszych części materiału - oto nowa funkcja, którą testuje YouTube

Nowa funkcja miałaby bazować na uczeniu się naszego gustu i... przeskakiwaniu w materiale do momentów, które potencjalnie będą dla nas najbardziej interesujące. Podobnie jak obecnie na smartfonach dwuklikiem przewijamy wideo o 10 sekund, eksperymentalna funkcja przenosić nas będzie do najciekawszych elementów danego wideo.

Warto jednak mieć na uwadze, że to nie jest coś, co trafi... absolutnie wszędzie. Nowa funkcja działać będzie w materiałach, które się do tego nadają. Prawdopodobnie tych dłuższych, a nietrudno mi sobie wyobrazić z tym... ot, chociażby poradniki. Gdzie dwuklik pozwoli nam pominąć wstęp i przejść od razu do dania głównego, czyli instrukcji dla której uruchomiliśmy wideo.

Brzmi interesująco i zakładam, że gdy faktycznie trafi do szerszego grona odbiorców i będzie wspierana w solidnej porcji materiałów — może okazać się łakomym kąskiem dla użytkowników platformy.