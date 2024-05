Kiedyś, kiedy na świecie rządziły telefony stacjonarne, odbierało się każde połączenie bez chwili zawahania. W końcu nie mieliśmy możliwości sprawdzić, kto dzwoni, więc i samo zawahanie się było bezcelowe. Z czasem upowszechniły się telefony komórkowe, a następnie — smartfony. I to wprowadziło zupełnie nowy "problem" wśród niektórych użytkowników. Otóż w ostatnim czasie można zaobserwować coraz więcej przypadków swego rodzaju fobii, jeżeli chodzi o odbieranie połączeń z nieznanych numerów.

Naturalnie, w tym wypadku mocno pomaga tzw. Caller ID, jednak tutaj jest ono stosowane praktycznie wyłącznie w przypadku korporacji, a oprócz pomocy, może też zaszkodzić, ponieważ, jak się okazuje, bardzo łatwo w tym wypadku o spoofing, który uwierzytelnia działania cyberprzestępców.

Jednak jak się okazuje, Google pracuje nad systemem, który może pomóc uspokoić lęki niektórych użytkowników przed odbieraniem połączeń i wiadomości z nieznanych numerów.

Nieznany numer nam się przedstawi. Póki co - w wiadomości

Google od jakiegoś czasu posiada opcję, która nazywa się "profile discovery". Nie jest ona specjalnie eksponowana, a Google nie ma żadnej kampanii, która mogłaby uświadomić użytkowników, jak z niej korzystać. W dużym skrócie, jest to opcja, która pozwala ustalić, co inni mogą zobaczyć, jeżeli chodzi o nasze konto Google.

Teraz najnowsza aktualizacja do aplikacji wiadomości (obsługa SMS i RCS od Google) wprowadza jednak funkcję, która mocno zaczyna korzystać właśnie z tej opcji. W becie nowej wersji aplikacji odkryto bowiem, że do wiadomości od nieznanych numerów przypisane zostanie bowiem imię i nazwisko wysyłającego, jeżeli ten w ustawieniach "profile discovery" ustawił je jako publiczne.

To z kolei oznacza, że już niedługo problem "nieznanego numeru" może się rozwiązać raz na zawsze. Naturalnie jednak, to otwiera całkiem sporo nowych problemów. Pierwszym, jaki nasuwa się na myśl, są wszelkiego rodzaju oszustwa, w których ktoś może ukraść drugiej osobie tożsamość i spróbować wyłudzić od znajomych tej osoby np. przelew na blika, podszywając się pod nią, tak jak robi się to dziś przy wykorzystaniu zhakowanych kont na Facebooku.

Drugą kwestią jest oczywiście fakt, że Google, w przeciwieństwie do Apple, nie reklamuje tej funkcji, a więc niewiele osób w ogóle ma świadomość, że coś takiego jak "profile discovery" istnieje. W takim wypadku ciężko będzie skłonić użytkowników, by w ogóle zajęli się tematem, ponieważ opcja jest zakopana głęboko w ustawieniach. W porównaniu do tego, jak zrobiło to Apple w iOS 17, Google nie ma nawet startu, a przypomnijmy, że tam ustawienia pozwalają na customizację dużo większej liczby elementów, a tutaj mamy tylko imię i nazwisko.

Jako użytkownik Androida z chęcią widziałbym podobną opcję w przypadku smartfonów z tym systemem, a najlepiej - cross platformowe CallerID, które działałoby zarówno w przypadku Apple, jak i telefonów z Androidem. Jednak jest to marzenie ściętej głowy, ponieważ taka funkcja wymagałaby kooperacji i chęci ze strony wszystkich producentów nakładek, a dodatkowo, patrząc, ile smartfonów z Androidem otrzymuje aktualizację do nowego systemu, implementacja takiej funkcjonalności zajęłaby lata.

Niemniej, identyfikacja nieznanego numeru w przypadku wiadomości, to już "coś" i trzeba się cieszyć, że po latach Google przynajmniej częściowo rozwiązało problem.