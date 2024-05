W Cupertino praca wre. Apple przygotowuje się do wprowadzenia na rynek najnowszego modelu swojego flagowego smartfona – iPhone’a 16 Pro Max. Jak zawsze, entuzjaści technologii na całym świecie z niecierpliwością czekają na kolejne plotki na temat urządzenia. Gorący news z tego tygodnia to poprawki związane z akumulatorem. Czegoś takiego w iPhonie jeszcze nie widzieliśmy.

Nowy iPhone 16 Pro Max ma być większy i bardziej zaawansowany technologicznie. Jednym z najważniejszych usprawnień, które zapowiadają analitycy, jest nowa baterii. Zwiększona gęstość energii i zastosowanie obudowy ze stali nierdzewnej mają na celu nie tylko wydłużenie czasu pracy na jednym ładowaniu, ale również poprawę bezpieczeństwa i trwałości urządzenia. Przyjrzyjmy się więc bliżej, jakie korzyści przyniosą te zmiany i jak Apple planuje zrealizować swoje ambitne cele.

Co szykuje Apple w 2024 roku?

Apple przygotowuje się do wprowadzenia na rynek nowego modelu iPhone’a, który ma przynieść wiele znaczących usprawnień. Według doniesień, model ten będzie wyposażony w większy ekran, co z pewnością ucieszy miłośników multimediów i gier mobilnych. Większy rozmiar ekranu to jednak nie jedyna nowość, która na nas czeka.

iPhone 16 Pro Max — Nowa bateria

Jednym z głównych powodów, dla których klienci wybierają modele Pro Max, jest ich pojemniejsza bateria. W przypadku „szesnastki”, Apple nie zamierza zwiększać fizycznych rozmiarów ogniwa, ale wprowadza innowacje, które mają na celu poprawę jej wydajności. Analityk Ming-Chi Kuo, znany ze swoich trafnych prognoz dotyczących produktów Apple, informuje, że nowy model będzie wyposażony w akumulator o zwiększonej gęstości energii. Oznacza to, że będzie on w stanie przechowywać więcej energii przy zachowaniu tych samych gabarytów, co w modelu 15 Pro Max.

Zastosowanie nowej technologii ma przynieść korzyści nie tylko w postaci dłuższego czasu pracy na jednym ładowaniu, ale również wpłynąć na ogólną wydajność urządzenia. Kuo podkreśla, że Apple dąży do stworzenia smartfona, który będzie nie tylko wydajny, ale także bardziej trwały i bezpieczny w użytkowaniu. Właśnie dlatego, oprócz zwiększenia gęstości energii, firma zdecydowała się na zastosowanie stalowej obudowy ogniwa, która ma lepiej chronić urządzenie i zapobiegać problemom związanych z przegrzewaniem.

Choć dokładne dane dotyczące długości pracy baterii nie zostały jeszcze ujawnione, można spodziewać się, że będzie ona wyraźnie lepsza w porównaniu do poprzednich modeli. Warto zauważyć, że już obecny iPhone 15 Pro Max oferuje do 29 godzin odtwarzania wideo, więc wszelkie ulepszenia w tej dziedzinie będą znaczącym krokiem naprzód.

iPhone 13 Pro był bardzo fajnym smartfonem. Do czasu...

Stal w nowym iPhone’ie 16 Pro Max

Zwiększenie gęstości energii niesie ze sobą pewne wyzwania, takie jak potencjalnie wyższa temperatura pracy baterii. Aby temu zaradzić, Apple zdecydowało się na zastosowanie stalowej obudowy ogniwa, która nie tylko pomaga w zarządzaniu ciepłem, ale również zapewnia lepszą ochronę wewnętrznych komponentów iPhone’a. Stal nierdzewna jest bardziej wytrzymała i mniej podatna na korozję w porównaniu do tradycyjnie stosowanego aluminium, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo użytkowania.

W raporcie Ming-Chi Kuo czytamy:

Stal nierdzewna nie jest tak skuteczna jak aluminium w rozpraszaniu ciepła, ale jest bardziej wytrzymała i mniej podatna na korozję, więc oprócz rozpraszania ciepła, obudowa baterii ze stali nierdzewnej zapewnia lepszą ochronę baterii i systemu iPhone'a.

Kwestia przegrzewania była jednym z problemów, z którym borykali się niektórzy użytkownicy iPhone 15 Pro. Apple rozwiązało ten problem częściowo za pomocą aktualizacji oprogramowania, ale nowy model najwyraźniej pójdzie o krok dalej, wprowadzając fizyczne zmiany w konstrukcji baterii.

Czy to zasługa Unii Europejskiej?

Nowa konstrukcja baterii w iPhonie 16 Pro Max ma również inne korzyści, takie jak łatwiejsza wymiana ogniwa. To istotne z punktu widzenia… regulacji prawnych. Nowe regulacje Unii Europejskiej wymagają, aby baterie w urządzeniach mobilnych były łatwo wymienialne. Dzięki zastosowaniu stalowej obudowy, proces ten będzie prostszy, co nie tylko ułatwi życie użytkownikom, ale także przyczyni się do bardziej zrównoważonego rozwoju.

źródło: macworld.com / grafika: depositphotos.com