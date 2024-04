iPhone pozbędzie się dotychczasowych przycisków. Oto co je zastąpi

Rynek smartfonów w ostatnich latach jest tak nudny, że... wielu powoli traci nim zainteresowanie. Czas wielkich i raptownych innowacji już za nami. Teraz obserwujemy tylko powolną ewolucję, która... no cóż: nie robi już tak wielkiego wrażenia.

Tegoroczna linia smartfonów iPhone 16 ma doczekać się zmian, o których mówiło się już w kontekście iPhone 15. Ostatecznie jednak nic z tego nie wyszło ze względu na problemy z produkcją. Teraz jednak ma się to zmienić.

iPhone 16 bez klasycznych przycisków. Mają je zastąpić przyciski pojemnościowe

Zamiast klasycznych, wciskanych przycisków, Apple ma w iPhone'ach wykorzystać rozwiązania pojemnościowe. A te, wespół z zaawansowaną haptyką z której od lat słynie Apple, ma przełożyć się na idealne zastępstwo. Jak informuje w najnowszym raporcie Economic Daily News:

Według doniesień, Apple potrzebuje co najmniej dwóch modułów pakietów na poziomie systemu, aby zintegrować odpowiednie komponenty, takie jak przyciski pojemnościowe i silnik Taptic Engine, aby usunąć fizyczne przyciski, takie jak przyciski głośności i przyciski zasilania, które były używane w iPhone'ach od wielu lat. Odpowiednie moduły pakietów na poziomie systemu są dostępne wyłącznie dla Sun Moon Light Investment Control.

Czy faktycznie w tym roku się to uda? Zobaczymy. Od dawna plotkuje się o tym, że jedną z największych nowości w tegorocznych iPhone'ach ma być nowy przycisk zaawansowanej do obsługi aparatu i kamery smartfona. Widać zatem, że firma poświęca temu zagadnieniu sporo uwagi. Na tę chwilę jednak to wciąż jedynie sfera plotek.