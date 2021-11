2,6 mln klientów korzysta z mBanku online, z tego milion wyłącznie z aplikacji mobilnej

Jakiś czas temu dzieliłem się z Wami ogólnymi danymi ZBP, odnoszącymi się do korzystania przez Polaków z bankowości online. Teraz mBank podzielił się własnymi danymi, dzięki czemu możemy sprawdzić jak to wygląda w najczęściej wyszukiwanym banku cyfrowym wśród Polaków.

Na początek słowem wyjaśnienia - mBank jest najczęściej wyszukiwanym bankiem cyfrowym wśród Polaków, ale też Słowaków i Czechów, według najnowszego badania serwisu BusinessFinancing.co.uk. Zestawienie poniższe przygotowano na podstawie danych z wyszukiwarki Google.

Z kolei wspomniane na wstępie dane Związku Banków Polskich przedstawiają się następująco - spośród wszystkich klientów banków w Polsce, na koniec II kwartału 2021 roku liczba osób korzystająca z bankowości internetowej wyniosła 38,5 mln, z czego z bankowości mobilnej aktywnie korzysta ponad 15 mln osób, a ponad połowa - 8,2 mln loguje się wyłącznie do aplikacji mobilnej, ani razu w miesiącu nie korzystając z internetowego serwisu transakcyjnego.

Włodzimierz Kiciński, Wiceprezes zarządu Związku Banków Polskich:

Wartą uwagi jest zaobserwowana dynamika wzrostu w segmencie mobile only. Wyniki z II kwartału 2021 pokazują ponowny, skokowy wzrost o niemal milion nowych użytkowników i mogą zwiastować kontynuację trendu wzrostowego w kolejnych miesiącach. Bankowość mobilna jest wygodnym rozwiązaniem, które zawsze jest w zasięgu ręki, dlatego nie mam wątpliwości, że w przyszłości liczba użytkowników mobile only będzie jeszcze większa niż obecnie.

Bankowość internetowa i mobilna w mBanku

Bank II kw. 2021 I kw. 2021 II kw. 2020 Zmiana k/k Zmiana r/r PKO BP 11 014 000 10 951 600 10 996 600 62 400 17 400 Bank Pekao 5 829 020 5 792 710 5 691 643 36 310 137 377 Santander 5 312 677 5 258 954 5 147 303 53 723 165 374 ING Bank Śląski 4 796 000 4 761 000 4 648 000 35 000 148 000 mBank 4 448 072 4 504 089 4 690 410 -56 017 -242 338 Alior Bank 4 366 834 4 404 569 4 440 715 -37 735 -73 881 BNP Paribas 4 005 000 3 958 000 3 918 300 47 000 86 700 Bank Millennium 3 910 195 3 848 273 3 916 177 61 922 -5 982 Credit Agricole 1 731 187 1 680 000 1 650 000 51 187 81 187 Santander CB 1 658 891 1 757 707 2 032 803 -98 816 -373 912

Według danych serwisu PRNews.pl, mBank ma aktualnie 4 448 072 klientów, a z udostępnionych teraz informacji przez ten bank wynika, iż z bankowości internetowej mBank online aktywnie korzysta każdego miesiąca 2,6 mln osób, a wyłącznie z aplikacji mobilnej - milion klientów.

Co ciekawe, od momentu w którym częstotliwość korzystania z aplikacji mobilnej mBanku przekroczyła liczbę logowań do bankowości internetowej, czyli w czerwcu 2016 roku, wzrosła ona do dziś aż trzykrotnie. Obecnie średnio na jednego klienta, mBank podaje, iż mamy 10 logowań w miesiącu do serwisu transakcyjnego w przeglądarce i 30 do aplikacji mobilnej.

Łukasz Wiktor, dyrektor departamentu omnichannel w mBanku:

Zaczęliśmy wszystkie procesy i produkty planować tak, aby jak najsilniej wspierały samoobsługę. Na początek to były proste rzeczy. W 2017 r. udostępniliśmy pierwszy mobilny wniosek o kartę debetową, później umożliwiliśmy zdalną akceptację wniosków i zawarcie umowy. Na tych przykładach dostrzegliśmy, jak poszerzanie listy spraw do załatwienia w kanale mobilnym i cyfrowym wpływa na ogólne wykorzystanie tych kanałów.

Trudno się temu dziwić, dziś trudno znaleźć funkcję w bankowości, której nie można już wykonywać za pomocą aplikacji mobilnej. Do tego jest to wygodniejsze, poczynając od zalogowania się do niej biometrią czy wykonywania poszczególnych operacji, jak sprawdzanie salda, przelewy, płatności mobilne czy zmiany limitów transakcji.

Na koniec mBank dzieli się z nami już mniej zaskakującymi danymi - klienci mBanku 700 razy częściej odwiedzają bank przez aplikację mobilną niż fizyczne placówki, a ponad 80% klientów w wieku do 30 lat nie robi tego nigdy i całe swoje bankowanie realizują przy wykorzystaniu aplikacji mobilnej i serwisu internetowego. W rezultacie już aż 3/4 z wszystkich procesów bankowych, mBank realizuje wyłącznie cyfrowo, co było wzrostem o ponad 20 p.p w porównaniu z rokiem 2019.

Źródło: mBank.