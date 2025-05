Nowa aplikacja Google już dostępna. To ma być rewolucja

Google ma nową aplikację mobilną. To wygodne narzędzie do tworzenia zaawansowanych notatek i podsumowań tekstów, plików, klipów wideo, czy innych treści. Wszystko po to, by lepiej zrozumieć otaczającą nasz rzeczywistość.

NotebookLM to dość nowatorskie narzędzie stworzone przez Google, łączące funkcje cyfrowego notatnika z inteligentnym wsparciem badawczym opartym na AI. Jego główną rolą jest umożliwienie użytkownikom bardziej wnikliwego analizowania oraz maksymalnego wykorzystania własnych materiałów źródłowych. Firma obiecywała rewolucję w robieniu notatek i sukcesywnie wprowadza do tej usługi nowości, z których warto korzystać w wielu sytuacji. Do NotebookLM można wgrać najróżniejsze pliki, takie jak notatki, artykuły naukowe, raporty czy rozbudowane teksty. Sztuczna inteligencja przetworzy wprowadzone treści, pozwalając nie tylko tworzyć ich streszczenia, ale również zadawać pytania dotyczące konkretnych zagadnień, wskazywać najważniejsze kwestie oraz inspirować do opracowywania świeżych idei bazujących na istniejących danych.

Jedną z kluczowych właściwości NotebookLM jest generowanie odpowiedzi wyłącznie na podstawie dostarczonych przez użytkownika informacji, co znacząco ogranicza możliwość wystąpienia błędnych lub zmyślonych treści generowanych przez sztuczną inteligencję. Na szczególną uwagę zasługuje funkcja Audio Overviews, dzięki której możliwe jest przekształcenie tekstowych z materiałów źródłowych w ciekawe podsumowania audio, które mogą przypominać podcasty. Dotąd opcja ta obsługiwała wyłącznie język angielski, jednak ostatnio rozszerzyła swój zasięg o kolejne 50 języków, w tym język polski. Rozszerzenie to było możliwe dzięki integracji zaawansowanego modelu Gemini, który natywnie wspiera generowanie dźwięku.

NotebookLM w końcu staje się przystępny. Aplikacja mobilna to coś, czego brakowało

NotebookLM choć bardzo zaawansowany notatnik, nie miał jednej, podstawowej rzeczy – aplikacji mobilnej. Kilka tygodni temu dowiedzieliśmy się, że Google pracuje nad jej udostępnieniem i powoli szykuje się do jej premiery. Nie trzeba było na nią długo czekać. Google poinformowało właśnie o udostępnieniu jej na urządzeniach z Androidem i iOS. Można ją pobrać z App Store i Google Play. Tak więc wszyscy zainteresowani użytkownicy korzystający z tego narzędzia mogą już odłożyć swoje komputery i wyłączyć przeglądarki i przesiąść się na wygodną i prostą w użyciu apkę, która nie tylko usprawnia cały proces tworzenia zaawansowanych notatek, ale również umożliwia zarządzanie nimi, czy zwyczajne przeglądanie i naukę.

Co znajdziemy w aplikacji mobilnej NotebookLM?

Teraz dzięki aplikacji NotebookLM możesz tworzyć notatniki i uzyskiwać do nich dostęp, zadawać pytania, gdy tylko o nich pomyślisz, a także słuchać przeglądów audio w stylu podcastów, gdziekolwiek jesteś, z odtwarzaniem w tle i obsługą offline.

Apka pozwala na bezpośrednie i wygodne przesyłanie wszystkich długich i złożonych plików PDF, strony internetowe, filmy z YouTube lub tekst bezpośrednio do stworzonego notatnika. Pozwala to na stworzenie przystępnych formatów dla skomplikowanych materiałów – także w formie audycji audio, których można słuchać offline lub poza aplikacją. Można też stworzyć dyskusję audio w stylu podcastu z dwoma gospodarzami kontrolowanymi przez sztuczną inteligencję. Użytkownicy mogą dołączyć do tej dyskusji zadając dodatkowe pytania lub kierując rozmowę na zupełnie inne tory.