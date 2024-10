Smartfony Samsunga zmienią się nie do poznania. Oto One UI 7

Zmiany w interfejsie często okazują się niezwykle trudne w odbiorze przez użytkowników. Nikt nie lubi z dnia na dzień zmieniać swoich przyzwyczajeń i najlepszą wersją na zawsze pozostaje "ta poprzednia". Serwis Androidheadlines dotarł do przecieków, które rzekomo mają pokazywać jak będzie wyglądała najnowsza wersja samsungowego systemu One UI.

Reklama

One UI 7 na przeciekach, które mają psuć gigantowi niespodziankę

To jeszcze nie są oficjalne zapowiedzi ze strony Samsunga, a nowa fala przecieków. Wielokrotnie jednak byliśmy świadkami tego, że te okazują się być sensowne - zwłaszcza gdy jesteśmy już coraz bliżej nowej wersji oprogramowania. I tak oto One UI 7 ma skupić się na dopieszczaniu wielu szczegółów -- w tym odświeżeniu ikon i wzbogaceniu ich o nowy efekt. Ponadto One UI 7 ma zaoferować jeszcze lepsze i bardziej cieszące oko animacje, a także lepsze zarządzanie powiadomieniami. Wisienką na torcie są nowe skróty które mogą trafić na ekran blokady- - w tym minutnik czy odtwarzacz muzyki. Nowości przybywają również do funkcji "zakreśl by wyszukać" -- która w One UI 7 ma doczekać się także wsparcia dla rozwiązywania zadań z matematyki i fizyki.

Wielu ucieszy także zupełnie odświeżony panel związany z narzędziami do sprawowania kontroli rodzicielskiej. Posłuży on nie tylko do blokowania dostępu do wybranych stron czy aplikacji, ale także sprawdzania lokacji młodego użytkownika smartfona.

Nowe narzędzia trafią także do sekcji fotograficznej. Ta pozwoli nie tylko na ożywianie naszych zdjęć dzięki powiększania głębi, ale również na łatwą edycję fotografii z pomocą narzędzi opartych na sztucznej inteligencji.

One UI 7 przyniesie zestaw wielu nowości. Kiedy premiera?

One UI 7 z pewnością ucieszy wielu właścicieli smartfonów Samsunga. Gigant przygotowuje cały pakiet nowości, który pozwoli usprawnić korzystanie ze smartfonów i tabletów. Jeszcze jesienią powinny rozpocząć się oficjalne testy nowego oprogramowania, zaś oficjalna premiera planowana jest na początek przyszłego roku -- wraz z nową linią ich flagowych smartfonów z serii Galaxy S.