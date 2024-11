Aktualizacja smartfonów Samsung już dostępna. A co w niej?

Samsung nie ustaje w swoich wysiłkach, by regularnie dostarczać aktualizacji dla całej linii swoich smartfonów. Właśnie do użytkowników pierwszych modeli trafiła listopadowa wersja systemu, a co w niej?

Aktualizacja smartfonów Samsunga nie jest już taką rzadkością, jak miało to miejsce jeszcze kilka lat temu. Nie zmienia to jednak faktu, że jedna z najbardziej oczekiwanych wielkich nowości — czyli oficjalne wprowadzenie One UI 7 — to wciąż jeszcze pieśń przyszłości. Na tę przyjdzie nam zaczekać co najmniej do przyszłego roku. Już teraz jednak użytkownicy mogą skorzystać z listopadowej aktualizacji. A co w niej?

Aktualizacja smartfonów Samsung — listopad 2024. Co nowego?

Na wielkie nowości jeszcze przyjdzie czas. Póki co najświeższa aktualizacja przynosi kolejny zestaw poprawek, które zadbają o to, by wszystkie nasze informacje były możliwie jak najbardziej bezpieczne. Tym razem zaimplementowany został także Auto Blocker. Nowa opcja, która przy chęci wykorzystania maksymalnych zabezpieczeń zablokuje możliwość podłączania jakichkolwiek zewnętrznych urządzeń za pośrednictwem portu USB, z pominięciem ładowarek rzecz jasna.

Samsung Galaxy Z Flip 6

Aktualizacja Samsung - listopad 2024. Pełna lista urządzeń

W pierwszym rzucie aktualizacja trafi na poniższy zestaw urządzeń:

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Tab S7 FE

Kolejne modele smartfonów z serii Samsung Galaxy mogą spodziewać się aktualizacji w nadchodzących tygodniach.