Nova – dedykowana marka do wearables

Obecnie Huawei przeżywa trudny okres. Nie da się ukryć, że brak możliwości stosowania aplikacji Google powoduje, że ich smartfony będą rzadziej wybierane i firma musi na razie pokazać wszystkim użytkownikom, że mają własne odpowiedniki wszystkich programów firmy z Mountain View. Niewątpliwie będą potrzebować na to kilku, kilkunastu miesięcy, a na razie szukają opcji w innych segmentach na to, aby poprawić swoją pozycję.

Według najnowszych wiadomości chiński gigant ma stworzyć nową submarkę. Już teraz znajdziemy w ich portfolio Honora, który skierowany jest do młodszej części klientów i tych, którzy szukają tańszych telefonów. Wkrótce do tego dołączyć ma Nova. Aktualnie seria Huawei Nova to urządzenia mobilne, składająca się z modeli klasy premium ze średniej półki.

Kolejnym krokiem ze strony Huawei ma być dodanie do tego wszystkiego osobnej submarki Nova. Tym razem ta dedykowana linia produktów ma skupiać się wyłącznie ze smartwatchy, smartbandów i bezprzewodowych słuchawek, co pokazuje, że wszystkie obecne Huawei Watch mogą zostać nazwane zupełnie inaczej.

Możemy spodziewać się, że nowa submarka zadebiutuje oficjalnie w przyszłym roku. Nie zdziwiłbym się, gdyby Huawei planował przygotować na 2020 rok zupełnie nową ofertę, w której będą startować zupełnie na nowo ze świeżymi submarkami. Za tym pójdzie też kładzenie nacisku na autorski system operacyjny o nazwie Harmony OS oraz cały ekosystem usług

W tym roku Huawei przygotował już Nova Mini, nowy inteligentny głośnik, więc rozbudowa portfolio o kolejne produkty z tego segmentu wydaje się być przesądzona. Zobaczymy też, jak będzie wyglądać przyszłość telefonów Huawei Nova.

Huawei walczy o pozycję na świecie

Chińska firma cały czas ma ogromne zasoby i świetne wyniki na całym świecie. Teraz czeka ich jednak prawdziwy moment próby, aby pokazać, że są w stanie sami sobie poradzić. Ostatnio nawet do sieci trafiła informacja, że Huawei miał dostęp do pomocy rządowej wynoszącej aż 75 miliardów dolarów, a na to składały się różne dofinansowania czy ulgi podatkowe. Huawei odniósł się do tego i poinformował, że skorzystano z niewielkiej pomocy.

Niewątpliwie dla Chin pozycja Huawei jest kluczowa. Państwo Środka chce mieć swojego giganta w segmencie nowych technologii i na dobrą sprawę dziwne by było, gdyby nie wspierali swojego numeru jeden. Dokładnie tak samo wygląda to w przypadku USA i tamtejszych firm, a najlepiej widać było to w 2008 i 2009 roku, kiedy pomagano amerykańskim koncernom motoryzacyjnym.

źródło: Winfuture, TechCrunch