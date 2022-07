Oto Nothing Phone (1) - długo wyczekiwany smartfon zaprezentowany. Znamy polskie ceny

Wyczekiwany to nieco na wyrost określenie, niemniej spowodowane wcześniejszymi marketingowymi wybiegami producenta, mającymi spowodować wrażenie ekscytującej i innowacyjnej premiery. Na szczęście nowy smartphone Nothing Phone (1) został już dziś zaprezentowany, każdy może ocenić czy naprawdę było na co tak czekać.

Już wcześniej poznaliśmy sporo elementów tej układanki, smartfon Nothing Phone (1) miał mieć przeźroczystą tylną obudowę i to się potwierdziło - do tego... świeci. Wyróżniać się miał też nakładką NothingOS na system Android (12), którą już wcześniej można było pobrać na swojego smartfona - więc tu też dziś nie było zaskoczenia.

Co w środku? Z zapowiedzi wynikało, że będziemy mieli do dyspozycji procesor Qualcomm Snapdragon 778G co się potwierdziło na konferencji (optymistycznie zakładano Snapdragona 7 Gen 1).

Z kolei jeśli chodzi o baterię miało być szybkie ładowanie z mocą 45W, jest 33W, dzięki czemu baterię 4500 mAh naładujemy do 100% w godzinę. Do tego ładowanie zwrotne 5W i bezprzewodowe Qi 15W.

Wyświetlacz nowego smartfona to OLED HDR10 120 Hz, potrafiący wyświetlać miliard kolorów. Natomiast jeśli chodzi o aparaty, o ich szczegółach też już mogliśmy się dowiedzieć wcześniej, są dwa: obiektyw główny 50 MP Sony IMX766 oraz ultraszeroki aparat 50 MP Samsung JN1 z polem widzenia 114 stopni.

Ceny? z wcześniejszych wycieków wynikało, że wersję bazową Nothing Phone (1) 8+128 GB wyceniono na 469.99 euro, a bogatszą 12+256 GB na 549.99 euro. Na konferencji podano ceny w funtach i tak:

wersja 12GB+256GB - 499 funtów

wersja 8GB+256GB - 449 funtów

wersja 8GB+128GB - 399 funtów

Sklep x-kom.pl podał też już polskie ceny tego smartfona:

wersja 12GB+256GB - 2 619,00 zł

wersja 8GB+256GB - 2 399,00 zł

wersja 8GB+128GB - 2 299,00 zł

Jeśli zdecydujecie się na zakup Nothing Phone (1) w przedsprzedaży, słuchawkami Nothing Ear (1) dostaniecie za 1 zł.

Z pozostałych istotnych rzeczy - nie uświadczymy w tym smartfonie żadnego oprogramowanie bloatware, skorzystamy na nim z NFC i nowej technologii 5G. Do tego głośniki stereo, Dual SIM oraz czytnik linii papilarnych w ekranie.

Całą konferencję przeprowadzoną w dość nietypowy sposób możecie obejrzeć na poniższym filmiku, ale przewińcie do szóstej minuty lub wyłączcie głos, bo rozpoczyna się szarpanym i niezwykle irytującym dźwiękiem.

Oficjalna sprzedaż smartfonów Nothing Phone (1) dla wszystkich chętnych ma się rozpocząć 21 lipca.