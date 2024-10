Nosferatu na pierwszym zwiastunie, zapowiada się przerażające widowisko!

Studio Focus Features, w końcu udostępniło pierwszy zwiastun nadchodzącego filmu Roberta Eggersa. Jest to historia, którą dobrze znamy, ale która od dawna nie była poruszana w takim stylu. Zwiastun napełnia widza poczuciem grozy, ale też elektryzuje wyobraźnie i sprawia, że nie można się doczekać wizyty w kinie.

Nadchodzące Boże Narodzenie będzie straszniejsze niż zwykle

Jak opisuje wydawca, jest to gotycka opowieść o obsesji pomiędzy młodą, nawiedzaną kobietą i przerażającego wampira, którego zauroczenie wzbudzi niewypowiedziany terror. Film trafi do kin już w tym roku, a dokładnie w Boże Narodzenie, 25. grudnia.

Nowa wizja klasyku z 1922 roku

Jak to ma w swoim stylu, Robert Eggers, reżyser Wikinga, Czarownicy: Bajka ludowa z Nowej Anglii i Lighthouse, sam napisał scenariusz do nadchodzącego Nosferatu. Ponownie, przygotował dla widzów opowieść tajemniczą, która nawet jeżeli nie przestraszy, to zauroczy kostiumami. Mroczna atmosfera spowijać będzie nie tylko bohaterów, ale i widzów. Twórca jak mało kto potrafi oddać mityczne uczucie opowieści o rzeczach, o których szeptali dawniej ludzie, wyjaśniając nieszczęścia i inne przypadki. Eggers to idealny wybór, aby oddać ducha niemieckiego klasyku sprzed poonad 100 lat.

Obsadzie Nosferatu nie jest obce kino grozy: Nicholas Hoult (Renfield - film o wampirze i jego słudze - Mad Max: Na drodze gniewu, X-Men: Pierwsza klasa), Lily-Rose Depp , Aaron Taylor-Johnson (Godzilla, Zwierzęta Nocy), Emma Corrin, Ralph Ineson (Czarownicy: Bajka ludowa), Simon McBurney i Willem Dafoe (Beetlejucie Beetlejuice, Biedne Istoty, Spiderman). W role tytułowego potwora wcieli się aktor, który chyba musi się przyzwyczaić do bycia angażowanym w tego typu przerażających bohaterów. W Nosferatu się wcieli nie kto inny jak Bill Skarsgård, którego znamy w TO, gdzie wcielił się w potwornego klauna Pennywise'a.