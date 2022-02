Po wygranej licytacji to na platformie VOD zagości nowy film z Gal Gadot w roli głównej. "Heart of Stone", określany jako kobieca wersja Jamesa Bonda, trafi na Netfliksa.

Spokojnie, Netflix nie zamierza przygotować spin-offa czy remake'u żadnej z wymienionych franczyz. Po prostu wśród informacji na temat projektu podano właśnie takie porównanie, by zarysować nam, czego można spodziewać się po nadchodzącej produkcji. Od jej premiery dzieli nas sporo czasu, bo produkcja dopiero będzie ruszać, ale jest to jeden z tych tytułów, które zdefiniują ofertę platformy w najbliższym okresie.

Netflix przejmuje prawa do "Heart of Stone" nowego filmu twórcy "The Old Guard"

Netflix już wielokrotnie wprowadzał na rynek filmy akcji z gwiazdami w rolach głównych. Wszyscy pamiętamy "Bright", którego premiera przypominała debiut jednego z blockbusterów Hollywood, a był to jeden z pierwszych filmów trafiający od razu na Netflix na całym świecie. Wystąpił w nim Will Smith, ale od tamtej pory aktor nie pojawiał się w produkcjach czerwonego giganta, więc może pozostał jakiś niesmak po tamtej produkcji? Wiemy, że takiego zdania na pewno nie ma Chris Hemsworth, który powróci w sequelu "Tyler Rake. Ocalenie". Powstanie też sequel "The Old Guard" o nieśmiertelnych wojownikach, w którym ponownie zagrają m. in. Charlize Theron oraz KiKi Layne.

I to właśnie scenarzysta "The Old Guard" Tom Harper ("The Aeronauts", "Syn", "Philip K. Dick's Electric Dreams", "Peaky Blinders") napisał wspólnie z Allison Schroeder ("Ukryte działania", "Krzysiu, gdzie jesteś?", "Kraina lodu II" fabułę filmu "Heart of Stone", w któym główną rolę będzie grać Gal Gadot. Na jej konto po udziale w tym projekcie ma trafić 8-cyfrowa suma, więc aktorka znajdzie się wśród najlepiej zarabiających gwiazd w Hollywood.

Za produkcję filmu odpowiadać będą David Ellison, Dana Goldberg oraz Don Granger od strony Skydance Media, które ma w swoim dorobku serię "Mission:Impossible", nadchodący "Top Gun: Maverick", Jacka Reachera, Jacka Ryana oraz filmy "6 Underground" i "The Old Guard", które trafiły właśnie na Netfliksa. Współprodukować będą Pilot Wave po stronie Gal Gadot oraz Jaron Varsano, Bonnie Curtis i Julie Lyn.

Jamie Dornan w obsadzie "Heart of Stone"

Najnowszym członkiem obsady filmu "Heart of Stone" jest Jamie Dornan, którego szersza widownia poznała dzięki serii filmów "50 twarzy Grey'a", ale ma także za sobą znakomity występ w serialu "The Fall" u boku Gillian Anderson. Ostatnio pojawił się w dramacie "Belfast", który ma należeć do czołówki tegorocznych filmów w walce o Oscary. Przed aktorem także inna ważna premiera, bo Dornan znalazł się w obsadzie serialu "The Tourist" dla HBO Max. Zagra w nim Brytyjczyka odwiedzającego Australię, gdzie dochodzi do poważnego wypadku, gdy jego auto zostaje zepchnięte z drogi przez cysternę. Po przebudzeniu się w szpitalu mężczyzna nie będzie pamiętał kim jest.

Szkoda, że źródło Deadline nie podało, kto oprócz Netfliksa starał się o prawa do "Heart of Stone". To podpowiedziałoby nam, jakie plany mają też inne platformy na ten rok - np. czy Amazon, Apple lub inna platforma/dystrybutor widzieli u siebie ten film.