It Takes Two, najnowsza produkcja Hazelight Studios, która została ogłoszona Grą Roku 2021, doczeka się ekranizacji. Serca graczy zostały już podbite - co z sercami widzów?

Hazelight Studios to niezależny deweloper, który przy pomocy Electronic Arts w zeszłym roku wydał swoją najnowszą grę. It Takes Two momentalnie rozkochało w sobie graczy i zebrało bardzo pozytywne recenzje, niedługo później zgarniając tytuł Gry Roku podczas gali The Game Awards.

Jak podaje Variety, deweloper rozpoczął współpracę z dj2 Entertainment nad ekranizacją gry. Za adaptację gry na ekrany telewizorów mają odpowiadać Pat Casey i Josh Miller, scenarzyści filmu Sonic the Hedgehog.

Josef Fares, założyciel Hazelight Studios, przyznał w rozmowie z Variety, że tworzenie świata i historii w It Takes Two było świetną zabawą dla niego i całego zespołu. Mężczyzna uważa, że ponieważ It Takes Two ma silną narrację z wieloma szalonymi postaciami i tak samo szalonymi momentami akcji w trybie współpracy, potencjał jest ogromny, jeśli chodzi o świetną adaptację w postaci filmu lub serialu telewizyjnego.

Co ciekawe, Fares rozpoczynał swoją karierę jako filmowiec. Drogą do większej popularności okazały się Brothers: A Tale of Two Sons i A Way Out. Każda gra spod jego skrzydeł jest jednak dużo lepsza pod każdym względem, również narracyjnym. It Takes Two opowiada historię pary przechodzącej przez proces rozwodu. Oboje zostają magicznie przemienieni w lalki stworzone przez ich córkę Rose i muszą współpracować, aby powrócić do swoich ludzkich ciał. Podróż ta okazuje się wyjątkowo terapeutyczna i wzruszająca.

Ekranizacja It Takes Two jest obecnie przedmiotem wojny przetargowej o uzyskanie praw do adaptacji, przez co nie została jeszcze podłączona do żadnej sieci czy też studia. Wiele jednak wskazuje na to, że adaptacja na srebrnym ekranie to wyłącznie kwestia czasu - a to bez dwóch zdań jest świetna informacja.