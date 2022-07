Nokia zaprasza na FPGA Hackathon and Conference. Wystarczą wiedza i chęci

Nadchodzi 3 edycja FPGA Hackathon and Conference organizowanego przez pracowników Nokia Kraków. To połączenie świata biznesu, nauki, elektroniki i pasjonatów nowych technologii.

Technologia FPGA zdobywa coraz większą popularność. Ma zastosowanie w telekomunikacji oraz kluczowe znaczenie w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym. A przede wszystkim jest to nasza pasja, którą chcemy dzielić się z innymi i szerzyć popularność rewolucyjnych rozwiązań technologicznych. Wydarzenie stwarza przestrzeń do wymiany doświadczeń, integracji środowiska naukowego z biznesem i nawiązywania cennych znajomości.

FPGA Hackathon and Conference to 3-dniowe wydarzenie.

Konferencja FPGA – 25 listopada 2022 - online

Jednodniowa konferencja, odbywająca się w pełni zdalnie. Prelegentami są specjaliści z branży. Podzielą się oni swoją wiedzą, doświadczeniem i zarażą słuchaczy pasją do tematów związanych z FPGA. Celem konferencji jest promocja najnowocześniejszych technik i rozwiązań informatyki oraz elektroniki cyfrowej.

Hackathon FPGA – 26-27 listopada 2022 – Krakowski Park Technologiczny i online

24-godzinny hackathon, który po raz pierwszy odbędzie się w formie hybrydowej to miejsce do wykorzystania wiedzy w praktyce, sprawdzenia swoich umiejętności oraz dobrej zabawy. W poprzednich latach osiedliliśmy się na Marsie, rozwinęliśmy tam gospodarkę, a teraz pracujemy nad poprawą jakości życia mieszkańców. I potrzebujemy do tego Twojej pomocy! Twoim zadaniem będzie stworzenie Pomocników, którzy wesprą mieszkańców w codziennym życiu.

Dla kogo jest hackathon?

Zapraszamy 2-3 osobowe drużyny. Niezbędna jest przynajmniej podstawowa wiedza i umiejętności związane z układami FPGA.

Czy trzeba mieć własny sprzęt?

Zapewniamy niezbędne oprogramowanie i urządzenia potrzebne do rozwiązywania zadań.

Jak wziąć udział w wydarzeniu?

Zarówno konferencja, jak i hackathon są bezpłatne. Obowiązuje rejestracja, która wystartuje w październiku.

Więcej na: https://fpgahackathon.com/