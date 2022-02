AntyWeb Patronem Medialnym GSPS Dzieciom 2022. Pierwsze pokazy już 2 marca

Gramy Szybko, Pomagamy Skutecznie to inicjatywa, która łączy w sobie gamingowe widowisko ze szczytnym celem, jakim jest zbieranie pieniędzy by umożliwić dzieciom chorym na raka dostęp do niezbędnej opieki zdrowotnej. Po raz pierwszy wystartowała w roku 2017, kiedy grupka przyjaciół postanowiła streamować swoje speedrunerskie wysiłki – z prywatnego domu i przy użyciu amatorskiej kamerki internetowej. Przy tej okazji udało się uzbierać 900 zł – kwotę, która w kolejnych półroczach była konsekwentnie pomnażana.

Na przestrzeni ostatnich 5 lat Gramy Szybko, Pomagamy Skutecznie zdołało pozyskać już ponad 100 tysięcy złotych, a jak wiadomo, uczestnicy tego wydarzenia nie mają w zwyczaju zwalniać.

Tegoroczne GSPS Dzieciom 2022 to aż 5 dni maratonów i wyścigów z czasem. Całość można podziwiać na żywo – bilety są nadal dostępne w sprzedaży tutaj. Event odbędzie się w hotelu Sympozjum w Krakowie, a każda minuta zmagań będzie streamowana dla wszystkich za pośrednictwem platformy Twitch na kanale GramyPomagamy.

W ramach GSPS Dzieciom 2022 zaprezentowane zostaną speedruny zarówno bardzo popularnych gier, takich jak Grand Theft Auto czy Minecraft, jak i nieco bardziej niszowych propozycji, dzięki czemu każdy widz z pewnością znajdzie dla siebie coś pasjonującego. Oczywiście nie zabraknie również klasyki w postaci Gothica czy Morrowinda.

W tym roku jako Partner Medialny GSPS Dzieciom 2022, AntyWeb gorąco zaprasza swoich Czytelników do wzięcia udziału w wydarzeniu. Ci z Was, którzy zdecydują się wesprzeć inicjatywę finansowo, będą mogli dokonywać wpłat bezpośrednio na konto Fundacji Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową poprzez PayPal.