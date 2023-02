Nokia po 60 latach żegna się z klasycznym i ikonicznym logo. Czy jest to zmiana na plus?

W dzisiejszym świecie posiadanie rozpoznawalnej marki to być albo nie być dużych korporacji. W świecie tech są pewne logotypy, które rozpozna każdy, nawet jeżeli na co dzień nie interesuje się tymi tematami. Do takich na pewno należy logo "Nokia", które, wraz ze sloganem "connecting people" wyświetlało się przy każdym włączeniu naszych komórek w późnych latach 90'tych i przez całą pierwszą dekadę 21 wieku. Jedną z przyczyn, dla których to logo tak wryło się w pamięć, oprócz popularności samych urządzeń, był fakt, że firma nie zmieniała go od lat. Dokładnie - od 60.

Teraz jednak to się zmienia. Nokia na MWC zaprezentowała nowe logo

Jak zapewne wiecie, dzisiejsza Nokia to nie ta sama korporacja co jeszcze 20 lat temu. Owszem, dalej pod tą marką wypuszczane są smartfony, ale dziś Nokia głównie specjalizuje się w technologiach przekazywania danych, w tym - w technologiach 5G. Dawne logo wciąż jednak wielu kojarzyło się wyłącznie ze smartfonami, więc włodarze postanowili je zmienić, by pokazać, że firma dziś jest już innym przedsiębiorstwem.

Co ciekawe, pomimo że zaprezentowane logo jest zdecydowanie bardziej wyróżniające się poprzez zmiany w graficznym przedstawieniu poszczególnych liter, to przez historyczną rozpoznawalność poprzedniego, ciężko mi uznać tę zmianę za pozytywną. Nowe logo Nokii wygląda dla mnie nieco jak z generatora logotypów dla starupów, ale nie jestem designerem, więc w tym temacie moje zdanie raczej niewiele znaczy. Jestem jednak przekonany, że w kwestii smartfonów wielu ludzi mocno się zaskoczy, biorąc do ręki jeden z nowych smartfonów Nokii, szukając znajomego logotypu.

A wy - jak oceniacie zmianę u fińskiego producenta?