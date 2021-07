Przecieram oczy. Nokia przechodzi na HarmonyOS

Kilka tygodni temu byliśmy świadkami długo zapowiadanej premiery nowego systemu operacyjnego od Huawei. O samym HarmonyOS napisano już bardzo wiele – zdecydowanie widać tutaj, że głównym celem Huawei jest zbudowanie silnego ekosystemu i ułatwienie współpracy pomiędzy urządzeniami. Jak wiadomo – przy budowaniu projektu na taką skalę najtrudniejsze są początki. O ile HarmonyOS będzie współpracowało z urządzeniami wielu marek (co było pokazane na konferencji) o tyle z tego co widziałem, nie są to firmy zbyt popularne w naszych regionach. Być może zdobycie popularności przez HarmonyOS może to zmienić, ale w tym momencie dochodzimy do błędnego koła. Czy jakaś firma oferująca sprzęty nad Wisłą byłaby w stanie przełamać ten impas? Okazuje się, że tak, chociaż jeżeli miałbym wymieniać marki, które według mnie mogą zaimplementować HarmonyOS, to jej nazwa nigdy by nie padła.

Nokia x60 z HarmonyOS? Tak sugeruje przeciek

Tajwańskie źródła, do których dotarł Techradar sugerują, że najnowszy model Nokii w portfolio producenta, Nokia X60, może zostać wypuszczony nie z Androidem, ale właśnie z HarmonyOS na pokładzie. Co to oznacza dla użytkowników? Ano – z jednej strony nie będą mieli oni dostępu do usług Google, a z drugiej – zyskują wszystkie dodatkowe funkcje, o których Huawei mówił na konferencji. To, że firma rozmawia z innymi producentami smartfonów odnośnie implementacji w nich HarmonyOS, nie powinno być dla nikogo zaskoczeniem, jednak to, że sięgnęła tak daleko, do jednej z ostatnich nie-chińskich marek smartfonów, jest już nieco zadziwiające.