Premiera HarmonyOS! Warto było czekać?

HarmonyOS to odpowiedź Huaweia na bana nałożonego przez Stany Zjednoczone na firmę. Ban, jak wiemy, uniemożliwił Huaweiowi dostęp do usług Google, przez co każdy nowy smartfon producenta miał w Europie mocno pod górkę. Huwawei stwierdził więc, że póki ma jeszcze pokaźne zapasy gotówki, zacznie przygotowywać… konkurencję dla Google, w postaci własnego systemu operacyjnego. Zapowiedzi na początku były bardzo szumne, jednak z biegiem czasu coraz bardziej okazywało się, że np. w przypadku smartfonów HarmonyOS nie jest, jak zapowiadano, nowym, niezależnym systemem operacyjnym, ale stanowi fork open source’owego Androida z wspawaną na stałe nakładką EMUI. Zapewne wiele osób widziałoby HarmonyOS jako istotnego, trzeciego gracza na rynku systemów operacyjnych, jednak jeżeli faktycznie mamy tu do czynienia jedynie z nie najświeższym Androidem (10) przykrytym do bólu już poznaną nakładką, to wątpię, by było się czym ekscytować. Huaweiowi potrzebny jest przełom. Czy HarmonyOS będzie w stanie go zapewnić.