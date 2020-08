Jeżeli będziemy się przyglądać telefonowi bliżej, zauważymy kilka szczegółów. Przede wszystkim, zamiast z tyłu czy pod ekranem, czytnik linii papilarnych jest na boku. Im więcej testuję telefonów z takim rozwiązaniem, tym bardziej dochodzę do wniosku, że mi jednak ono nie pasuje, i jak dobry by nie był sam czujnik, nie będzie mi się używało go wygodnie. Ten tutaj działa…. po prostu okej. Zdarza mu się nie zgadnąć, że ja to faktycznie ja, a sama motorola ma tak ustawione oprogramowanie, by dosyć często wymagać kodu PIN. Często więc kończę wpisując go tak czy inaczej.No dobrze, skoro już jesteśmy przy ekranie, to trzeba przyznać, że ten zastosowany w Motoroli jest naprawdę dobry. Jasna matryca LCD, z bardzo dobrym kontrastem i odświeżaniem 90 Hz sprawiła, że ani przez moment nie tęskniłem, że nie pokuszono się tu o OLED. Już bardziej w trakcie użytkownia przeszkadzały mi dwie dziury z przodu na aparaty do selfie. Tutaj Motorola mogłaby uczyć się od Huaweia P40, jak zrobić to tak, by było ładnie i estetycznie. Ostatnim akcentem (oczywiście pozytywnym) jest gniazdo minijack.

Ogólnie muszę przyznać, że telefon wizualnie uderza w takie nuty, które mi osobiście pasują. Nie próbuje na siłę udawać, że jest zrobiony z lepszych materiałów niż w rzeczywistości, sam plastik jest solidny, a do jakości wykonania także nie mogę się przyczepić.

Motorola Moto G 5G Plus – działanie

Kiedy odpalimy Motorolę, pierwszym, co rzuca się w oczy jest to, że mamy tu praktycznie do czynienia z czystym Androidem. Oczywiście, Motorola wprowadziła minimalne poprawki, które zostały zebrane pod nazwą MyUX. Są tu więc motogesty czy ustawienia pozwalające dostosować pod siebie wygląd interfejsu i w zasadzie to… wszystko. Większość aplikacji to domyślne wersje od Google, nie ma bloatware’u, nic tylko się cieszyć. Jest jednak jedna rzecz, która nieco mnie denerwuje – przy tak dużym urządzeniu warto pokusić się o nieco gęstszą siatkę ikon niż 5×6, ponieważ ilość zmarnowanej w ten sposób przestrzeni boli mnie za każdym razem, gdy podnoszę telefon do oczu. Oprócz tego naprawdę ciężko jest działaniu Motoroli cokolwiek zarzucić. 765G bardzo dobrze radzi sobie z 90 klatkami, telefon naprawdę rzadko ma sytuację w której gubi jakąkolwiek klatkę animacji, nie zdarzają mu się też dłuższe zamyślenia. Smartfon ani razu nie zrobił się też ciepły podczas grania czy benchmarków, a syntetnycznych testach widać, że throttling jest pod kontrolą. Jedyna sytuacja, w której zacząłem się nieco martwić o urządzenie, miała miejsce podczas ładowania. Telefon bowiem wytrzymuje spokojnie 2 dni z dala od gniazdka, ale kiedy już się do niego podłączy, to potrafi bardzo szybko zrobić się nieprzyjemnie ciepły.