Najlepsza aplikacja do listy zakupów - majstersztyk

Nie sądziłem, iż z tak prostej rzeczy jak lista zakupów, da się zrobić tak funkcjonalną, użyteczną, intuicyjną i do tego tak przyjemnie dla oka wyglądającą aplikację mobilną, póki nie trafiłem na listę zakupów Bring!

Z listy zakupów korzystam od zawsze, za gówniaka była to zwykła kartka papieru z wypisanymi przez rodziców rzeczami do kupienia, a od ery mobilnej różnego rodzaju aplikacje w postaci notatników czy listy zadań.

To zawsze ułatwiało zakupy z jednej strony, a z drugiej pozwalało na kupienie wszystkiego, co potrzeba — bez takiej listy zawsze czegoś się zapominało.

Przy własnej rodzinie, zacząłem się jednak rozglądać w tym celu za dedykowanymi aplikacjami, z opcją szybkiego i wygodnego dodawania/usuwania z listy, z podpowiedziami artykułów oraz ze współdzieleniem jej z drugą osobą.

Na początek był to Listonic, który cierpiał jednak na uciążliwą przypadłość problemów z synchronizacją listy zakupów w czasie rzeczywistym, przydatną gdy osoba w domu przypomniała sobie o dodaniu jakiegoś brakującego artykułu do kupienia przez osobę, która jest już w sklepie.

Więc z czasem przesiadłem się na inną aplikację do listy zakupów - HNGRY App, która działa świetnie, łącznie ze współdzieleniem listy i synchronizacją w czasie rzeczywistym. Niestety twórcy postanowili zakończyć ten projekt i aplikacja przestanie działać z końcem marca.

I tak trafiłem na Bring!

Bring! Aplikacja do listy zakupów

Jest tu wszystko — aplikacja webowa, aplikacja mobilna na iOS, na Androida, przepisy kulinarne z opcją dodania do listy zakupów wszystkich potrzebnych składników. Do tego współdzielenie listy zakupów, z synchronizacją w czasie rzeczywistym i powiadomieniami o zmianach na liście. No i wygląda zjawiskowo, jak na tak prostą aplikację.

Zaczynając od początku, możemy tu stworzyć dowolną liczbę list zakupowych, począwszy od codziennych zakupów po okazjonalne — na imprezy czy jakieś wyjazdy. Do każdej z nich możemy zaprosić bliskich czy znajomych do współdzielenia i wspólnego zarządzania.

Przy dodawaniu produktów, możemy skorzystać z trzech opcji:

wybrania ich z ostatniej listy zakupów,

wybrania ich z poszczególnych kategorii zakupowych,

bezpośredniego wpisania ogólnej nazwy produktu i wybrania z listy szczegółów.

Co najważniejsze, w przypadku produktów, które zwykle kupujemy na sztuki, od razu pojawia się lista numeryczna z wyborem konkretnej ich liczby do kupienia.

Jak wygląda współdzielenie listy zakupów? Po skompletowaniu listy na jednym koncie druga osoba może podejrzeć, co zostało dodane czy skorzystać z dodatkowych opcji danej listy. Na przykład,- jak już osoba kupująca jest w sklepie, dodając brakujący produkt, który od razu pojawia się u niej na liście jako nowy do dokupienia.

Z dodatkowych opcji w aplikacji trzeba wymienić gotowe przepisy na danie, z opcją podania liczby potrzebnych porcji oraz dodania do listy zakupów potrzebnych do ich sporządzenia składników. Do tego dodawanie kart lojalnościowych.

Wszystko działa świetnie i bez żadnych problemów, zacinania się czy braku odświeżania, niemal natychmiast po zmianach. Jeśli też chcecie spróbować, jak korzysta się z takiej dedykowanej listy zakupów, możecie ją pobrać za darmo na smartfony z Androidem - z Google Play i na smartfony z iOS - z App Store. Są też wersje tej aplikacji na smartwatche.