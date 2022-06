Allegro Days - nowa cykliczna akcja promocyjna. 3 dni zniżek nawet do 40%

Allegro nie ustaje w udostępnianiu coraz to nowych okazji zakupowych na tej największej platformie zakupowej w Polsce. Po tradycyjnych festiwalach zakupowych w najbardziej gorących okresach w roku, przyszedł czas na cykliczną promocję Allegro Days.

Pierwsza akcja promocyjna Allegro Days udostępniona została wczoraj i potrwa jeszcze do jutra - 8 czerwca, a więc to 3 dni zniżek na aż 100 tysięcy produktów uczestniczących w tej akcji, i to ze wszystkich kategoriach zakupowych dostępnych na Allegro. Tak więc jest w czym wybierać, ale z ciekawości zajrzyjmy na wybrane przez nas pozycje.

Telewizor LED Philips - 350 zł taniej

Zaczynamy od produktu, który znacie zapewne już z reklam w telewizji. Mowa o telewizorze 4K LED Philips, którego cena regularna wynosi 2 299,00 zł.

Przez te 3 dni promocji Allegro Days możecie go nabyć w cenie 1 949,00 zł lub w 20 ratach 0% po 97,45 zł.

Telewizor ten wyposażony jest w funkcje Ambilight i system Android TV z natywnie zainstalowanymi aplikacjami takimi jak Amazon Prime, BBC iPlayer, Disney+ (już za tydzień premiera w Polsce), Netflix czy YouTube. Obsługuje też oczywiście nowy standard telewizji cyfrowej w Polsce DVB-T2/HEVC w pełnym zakresie, włączając w to standard HbbTV, a więc telewizji hybrydowej - udostępnianej już przez niektóre stacje.

Więcej o tym sprzęcie przeczytacie na stronie promocji na Allegro - Telewizor LED Philips za 1 949,00 zł.

Tuner DVB-T2 Wiwa - 35 zł taniej

Osoby, które posiadają działający telewizor, którego to z tego powodu nie chcą wymieniać, a nie obsługuje on nowego standardu telewizji naziemnej, może zainteresować promocyjna cena za dekoder sygnału telewizyjnego. Po jego podłączeniu do posiadanego sprzętu telewizyjnego, bez problemu będzie można oglądać wszystkie kanały naziemnej telewizji satelitarnej w nowym standardzie.

W promocji Allegro Days jego cena została obniżona ze 149 zł do 114 zł, a więc można zaoszczędzić na niej 35 zł.

Więcej o tym dekoderze za 149,00 zł na stronie Allegro - Tuner DVB-T2 Wiwa H.265 MINI za 114,00 zł.

Skórzany portfel z blokadę antykradzieżową - 20 zł taniej

Kolejny wybrany przez nas produkt w promocyjnej cenie, to skórzany portfel marki Kochmanski - z wbudowaną ochroną kradzieżową. Regularna jego cena to 59,99 zł, a w promocji Allegro Days zakupicie go za 40 zł, czyli prawie 20 zł taniej.

Wbudowana w portfel blokada, pozwala na odbicie fal radiowych wysyłanych przez różnego rodzaju terminale, w tym płatnicze. W ten sposób, karty znajdujące się w portfelu mają uniemożliwioną komunikację, bez ich świadomego wyjęcia przez właściciela.

Portfel ten posiada również dodatkowo kieszeń dla kart, które nie wymagają takie zabezpieczenia, na przykład do komunikacji miejskiej. Kieszeń ta pobawiona jest ochrony antykradzieżowej, więc znajdujące się w niej karty nie musimy wyciągać z portfela podczas autoryzacji przy kasownikach.

Więcej o tym produkcie przeczytacie na stronach Allegro - KOCHMANSKI skórzany portfel męski ochrona RFID za 40 zł.

Hulajnoga Raven Slick - 40 zł taniej

Dla fanów hulajnóg, w promocji Allegro Days dostępna jest hulajnoga wyczynowa Raven Slick w cenie 99 zł - to obniżka o 40 zł od ceny bazowej, wynoszącej 139,00 zł.

Hulajnoga wyczynowa Raven to gwarancja wytrzymałości i lekkości, dzięki konstrukcji wykonanej ze stali węglowej. Do tego łożyska łożyska Abec9 608RS Chrome, felgi Policarbonate Core, kółka z serii High Rebound PUC, podest High Performance Aluminium HS7000 oraz hamulce Ultra High Performance Manganese Steel.

Więcej o tej hulajnodze przeczytacie na stronach Allegro - Hulajnoga Raven Slick za 99 zł.

Uchwyt na telefon do roweru RockBros - 15 zł taniej

Ostatnia z naszych propozycji to uchwyt na telefon, którego regularna cena to 54,99 zł, a jeszcze tylko dziś i jutro zakupicie go za 40 zł.

Uchwyt na telefon Rockbros ma niezwykle łatwe mocowanie do ramy roweru, wyposażony jest w podwójne kieszenie z zamkiem błyskawicznym oraz otwór na kabel od słuchawek. Co ważne jest wodoodporny, więc można go używać w deszczu. Przednia pokrywa reaguje na dotyk, można więc korzystać z telefonu bez wyjmowania go z uchwytu.

Więcej o tym uchwycie przeczytacie na stronach Allegro - Torba na rower RockBros za 40 zł.

To oczywiście tylko 5 wybranych przez nas produktów, ale dużo więcej pozycji z różnych kategorii zakupowych, znajdziecie na stronie tej nowej cyklicznej promocji - Allegro Days.

