Solidny laptop i preinstalowany Windows 11 to wygoda i oszczędność

Laptop z porządnymi podzespołami gwarantujący wysoką jakość użytkowania, szczególnie pod względem pracy i edukacji, jest w tych czasach niesamowicie istotną rzeczą, a wręcz podstawą. W erze postpandemicznej mnóstwo firm czy uczelni przeszło na system pracy zdalnej, co wymaga od nas dysponowania solidnym komputerem. Przeświadczenie, że laptop wysokiej jakości z najnowszym systemem Microsoftu musi kosztować mnóstwo pieniędzy jest błędne, co właśnie udowodnimy.

Acer Aspire 3, czyli idealny stosunek ceny do jakości

Laptop Aspire 3 od firmy Acer zdecydowanie potwierdza tę tezę. Aspire 3 został wyposażony w 17,3-calowy wyświetlacz Full HD z matową powłoką antyodblaskową oraz technologią VisionCare BlueLightShirt, pozwalającą na dowolne regulowanie ilości niebieskiego światła emitowanego przez wyświetlacz, co przekłada się na ograniczenie zmęczenia oczu podczas przeglądania wszelkich treści. Do tego laptop obsługuje dwupasmową sieć Wi-Fi 5 o standardzie 802.11ac, co zapewnia naprawdę dobrą jakość połączenia. Ponadto, laptop posiada jedno złącze HDMI 2.0, dwa USB 3.2, jedno mini-jack 3,5 mm oraz interfejs Bluetooth - czyli wszystko, czego potrzebuje funkcjonalny komputer w dzisiejszych czasach.

Pamięci? Również nie ma powodów do narzekań. Acer Aspire 3 został bowiem wyposażony w 8 GB RAM i szybki dysk SSD M.2 PCIe o pojemności 512 GB, co w pełni wystarczy do przechowywania sporej ilości danych. To parametry, które bez problemu pozwolą na realizację wielu projektów w szkołach czy na uczelni. Po pracy należy jednak poświęcić nieco czasu na relaks - i tutaj doskonale sprawdzi się zintegrowana karta graficzna Iris Xe Graphics, która spokojnie wystarczy do cieszenia się grami wideo i wszystkimi innymi czynnościami wymagającymi wydajności graficznej.

Źródło: Acer

Warto również wspomnieć o samym sercu laptopa, czyli procesorze. W przypadku Aspire 3 mówimy o dwurdzeniowym Intel Core i3 o maksymalnej częstotliwości turbo w wysokości 4.10 GHz. Pamięć podręczna cache to w tym przypadku 6 MB Intel Smart Cache, a szybkość magistrali wynosi 4 GT/s. Procesor takiej jakości w połączeniu z pozostałymi podzespołami gwarantuje zatem spory komfort użytkowania.

Nie można jednak zapomnieć o aspektach pracy i edukacji zdalnej. Aspire 3 posiada kamerę HD oraz wbudowany mikrofon, co bez problemu pozwoli nam na branie udziału w spotkaniach czy konferencjach online za pośrednictwem najróżniejszych aplikacji. Do tego oczywiście niezbędny jest odpowiedni system operacyjny - i tutaj zdecydowanie nie ma powodu do zmartwień, bowiem propozycja od Acera posiada preinstalowany Windows 11, do czego wrócimy nieco później. Najnowszy system Microsoftu gwarantuje nam dostęp do wszystkich najpopularniejszych programów (w tym pakietu Microsoft Office czy aplikacji Microsoft Teams). Acer Aspire 3 to po prostu wydajny laptop w eleganckiej obudowie, z którego korzystanie jest zwyczajnie wygodne i komfortowe. To wszystko w cenie zaledwie 2 599 zł, co jest naprawdę rozsądną kwotą jak na laptop tej klasy.

Asus X515, czyli wysoka jakość w rozsądnej cenie

Asus X515 posiada 15,6-calowy wyświetlacz Full HD z ekranem NanoEdge i szerokokątnym panelem. Do tego ekran X515 dysponuje matową powłoką antyodblaskową, co również pozytywnie wpływa na doznania płynące z użytkowania laptopa. Ponadto, warto wyróżnić obsługę Wi-Fi 5, interfejs Bluetooth oraz jedno złącze USB 3.2, jedno USB 3.2 typ C, dwa standardowe USB oraz jedno wyjście HDMI. X515 został również wyposażony w 8 GB pamięci RAM oraz szybki dysk SSD M.2 PCIe o pojemności 256 GB.

Źródło: Asus

Sercem propozycji Asusa jest procesor Intel Core i3 11. gen - taki sam, jak w przypadku wcześniej wspomnianego Acera. Ponownie zatem mówimy tutaj o naprawdę wydajnym CPU - a gdyby tego było mało, ów laptop został wyposażony w zintegrowaną kartę graficzną Intel UHD Graphics (11-gen). Takie rozwiązanie również pozwoli nam na odrobinę rozrywki każdego rodzaju, co jest niezmiernie istotne.

Asus X515 posiada kamerę 0.3 Mpix i wbudowany mikrofon oraz system operacyjny Windows 11 Home w trybie S. Komputer może pochwalić się również naprawdę eleganckim designem oraz praktyczną, podświetlaną klawiaturą. Specyfikacje są zatem naprawdę wysokiej jakości - na szczęście równie wysoka nie jest cena, bowiem sprzęt możemy dorwać już za 2 399 zł. Laptop z Windowsem 11, procesorem oraz GPU od Intela, dyskiem SSD i 8 GB pamięci RAM w cenie poniżej 2,5 tysiąca złotych to naprawdę doskonała okazja.

Preinstalowany system - wygoda i oszczędność

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że systemy Microsoftu są preinstalowane. Co to oznacza? Kiedy wyciągamy laptopa z pudełka, od razu możemy z niego korzystać - komputer jest gotowy do użytku i nie wymaga od użytkownika żadnych dodatkowych informatycznych umiejętności. Zainstalowanie oraz konfiguracja systemu od podstaw wymaga jednak pewnej wiedzy, a nie każdy użytkownik takową posiada, tym bardziej, że w obecnych czasach komputer jest narzędziem użytku codziennego. Z tego względu systemy giganta z Redmond są preinstalowane, co pozwala nam na cieszenie się nowym zakupem od pierwszej chwili. Poza wygodą, takie rozwiązanie jest również oszczędne, gdyż nie musimy wydawać pieniędzy osobno na zakup systemu operacyjnego - układ idealny.

Laptopy za niewielkie pieniądze, które dzięki Windowsowi 11 mają wszystko, czego użytkownik potrzebuje

Zaprezentowane przykłady są idealnym rozwiązaniem dla użytkowników, którzy szukają komputera do pracy, edukacji i rozrywki. Uniwersalny system Windows 11 zapewni nam dostępność do wszystkich niezbędnych programów potrzebnych do wykonywania wszelkich obowiązków, a także otwiera przed nami mnóstwo możliwości pod względem gier wideo, serwisów streamingowych oraz wiele więcej. Warto również zaznaczyć, że Windows 11 jest młodym systemem, który stale jest rozwijany przez Microsoft.

Otrzymujemy zatem naprawdę doskonałe sprzęty w niewielkich pieniądzach. Dzięki preinstalowanemu systemowi wysokiej jakości możemy cieszyć się solidnym laptopem od momentu, w którym go rozpakujemy. Microsoft tym samym sprawia, że użytkownicy mają zero zmartwień, a wyłącznie mnóstwo satysfakcji ze swojego nowego nabytku, którym będą cieszyć się przez kolejne lata.

--

Wpis powstał przy współpracy z firmą Microsoft