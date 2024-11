Ten serial Netfliksa podbił świat. Mamy zwiastun 2. sezonu!

Serial "Nocny Agent", oparty na powieści Matthew Quirka, szturmem podbił serca widzów na całym świecie. Serial trzymający w napięciu zawsze szybko zyskuje popularność - pełna akcji i intryg historia sprawiła, że produkcja szybko wspięła się na szczyty list przebojów Netfliksa, stając się jednym z najpopularniejszych seriali platformy. Nikt nie spodziewał się aż takiego sukcesu, a "Nocny Agent" udowodnił, że Netflix potrafi mocno zaskoczyć.

Nocny agent - o czym jest serial?

Przypomnijmy, że pierwszy sezon skupiał się na losach Petera Sutherlanda, młodego agenta FBI, który spędzał noce w piwnicy Białego Domu, obsługując specjalną linię telefoniczną przeznaczoną dla agentów działających pod przykryciem. Nudna rutyna Petera zostaje przerwana, gdy w słuchawce rozbrzmiewa głos Rose Larkin, kobiety wplątanej w spisek sięgający najwyższych szczebli władzy. Wspólnie muszą stawić czoła niebezpieczeństwu i odkryć prawdę o zamachu, który wstrząsnął Waszyngtonem.

Nocny agent 2. sezon - zwiastun i data premiery

Sukces pierwszego sezonu sprawił, że Netflix szybko podjął decyzję o kontynuacji. Drugi sezon "Nocnego Agenta" zapowiada się równie ciekawie - spójrzcie na zwiastun - a twórcy obiecują jeszcze więcej akcji, zwrotów akcji i nieoczekiwanych sojuszy. Peter Sutherland, po wydarzeniach z pierwszego sezonu, otrzymuje nowe zadanie i tym razem trafia do Tajlandii. W nowym środowisku będzie musiał odnaleźć się w świecie międzynarodowych intryg i szpiegostwa, a jego misja związana będzie z zapobieżeniem globalnemu kryzysowi. Możemy spodziewać się nowych postaci, które wpłyną na losy Sutherlanda, zarówno wrogów, jak i sojuszników.

2. sezon "Nocnego agenta" zadebiutuje 23 stycznia 2025 roku.

"Nocny agent" został już przedłużony na trzeci sezon. Zdjęcia do niego rozpoczną się pod koniec 2024 roku w Stambule, a następnie w 2025 roku ekipa powróci do Nowego Jorku. Na razie nie są znane szczegóły dotyczące fabuły trzeciego sezonu, ale twórcy serialu zapowiadają, że będzie on jeszcze bardziej ekscytujący i zaskakujący niż poprzednie.