Autor "Squid Game" nie chciał 2. sezonu. Mówi z rozbrajającą szczerością co go przekonało

Twórca "Squid Game" z niesamowitą szczerością opowiada o tym, co skłoniło go do stworzenia nowego sezonu "Squid Game".

Twórca "Squid Game" to taki cichy bohater-rzemieślnik, który przez lata walczył o uznanie i możliwość realizowania swoich wizji. Jeżeli śledziliście historię serialu to wiecie, że nie był on robiony na zlecenie Netfliksa -- a prawa do niego po prostu zostały nabyte. Historia ta okazała się największym hitem na platformie, więc gigant VOD rzucił pieniędzmi by powstała kontynuacja. Hwang Dong-hyuk udzielił wywiadu w którym z rozbrajającą szczerością opowiedział o tym, dlaczego kontynuacja w ogóle powstaje.

Drugi sezon "Squid Game" nigdy by nie powstał gdyby nie... kasa

Pieniądze: to tak naprawdę jedyny powód, dla którego "Squid Game" doczeka się kontynuacji. Jest to wyjątkowo ironiczne w kontekście tego jak wielką krytyką kapitalizmu jest serial, ale Hwang Dong-hyuk jest rozbrajająco szczery w przyznaniu, że to właśnie pieniądze przekonały go do tego, by podjąć się stworzenia drugiego sezonu serialu.

Jest to jednak nieco bardziej złożone -- bo wszystkim może wydawać się, że autor "Squid Game" już teraz jest milionerem. Ale prawda jest nieco inna. Realizacja pierwszego sezonu serialu zajęła mu kilkanaście lat - i nie zarobił na niej zbyt wiele. Od dawna wiadomo też, że nie otrzymał on żadnej premii od Netfliksa za wielki sukces który odniósł serial na ich platformie. Ma więc nadzieję, że umowa związana z drugim sezonem pozwoli mu zrekompensować wszystkie dotychczasowe problemy, stresy i turbulencje jakie napotkał.

Dość zaskakująca odpowiedź -- i wyjątkowo szczera. Bez oplatania w bawełnę i rozprawianiu o ideałach. Podoba mi się ten styl - ale mimo wszystko trzymam kciuki za sukces nowej serii. Jej premiera już 26 grudnia.