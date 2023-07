Nowa oferta nju mobile - więcej GB i telewizja w pakiecie

Nowa oferta na abonament w nju mobile

Od teraz w ofercie są trzy pakiety abonamentu komórkowego i już wszystkie zawierają nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne oraz nielimitowane wiadomości SMS/MMS, no i duże paczki transferu danych.



Nowy pakiet w ofercie, to trzecia najdroższa pozycja za 49 zł miesięcznie, która zastąpiła pakiet z nielimitowanymi rozmowami, 3 GB transferu danych (9 GB po dwóch latach) oraz płatnymi wiadomościami SMS/MMS za 19 zł miesięcznie. Na blogu Orange można przeczytać, iż ta oferta nadal jest dostępna dla klientów, ale nie widać jej już na stronie.

Tak więc teraz do wyboru mamy pakiet za 29 zł miesięcznie (abonament i subskrypcja) z limitem 20 GB na start i 60 GB po dwóch latach stażu, za 39 zł miesięcznie - odpowiednio 50 GB i 150 GB (było 40 GB i 120 GB) oraz za 49 zł miesięcznie - 80 GB na start i 240 GB po dwóch latach.

W każdym z pakietów pojawił się dostęp do Telewizji mobilnej w pakiecie podstawowym - wcześniej Orange udostępnił ją w abonamencie na 2 lata. To opcja dostępu do Orange TV Go na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej w Polsce i całej UE. Pełną listę dostępnych kanałów znajdziecie pod tym linkiem (pdf), niemniej głównie są to kanały TVP - 1 i 2 i regionalne oraz wybrane pozycje z naziemnej telewizji cyfrowej.



Oczywiście powyższa zmiana obejmuje też pakiety dla jednego i dwóch dodatkowych numerów na koncie - więcej gigabajtów do podziału na wszystkie numery na koncie. W przypadku trzech numerów, do konta dopisywane jest o 10 GB więcej niż przy jednym czy dwóch numerach.

Źródło: Blog Orange.