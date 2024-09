Aż 300 GB za darmo w nju - dla kogo taki bonus?

Orange poinformował dziś o nowej promocji dla osób, które szukają nowej oferty do telefonu, która to w połączeniu z wcześniejszą promocją umożliwia korzystanie z ogromnej paczki danych zupełnie za darmo.

Mowa o ofercie na abonament (bez zobowiązania - z miesięcznym okresem zobowiązania) w pakiecie solo, para i trio, czyli dla jednego numeru, dwóch i trzech.

Pierwsza promocja - 3 miesiące takiego abonamentu za 0 zł, dostępna jest dla osób, które przenoszą swój numer/numery od innego operatora (innego niż Orange). Z kolei promocja, która obowiązuje od dzisiaj, dostępna jest nowych klientów lub przenoszących numer (również z nju na kartę) i pozwala na korzystanie przez te pierwsze 3 miesiące z paczki danych na poziomie aż 300 GB (czyli 100 GB miesięcznie) - całość de facto za darmo.

Co istotne z uwagi na charakter tej oferty - współdzielony pakiet transferu danych przez numery wykupywane na jednym koncie w opcji para i trio, 300 GB przyznawane jest na każdy z numerów z osobna.

Promocyjne 300 GB włączymy automatycznie maksymalnie 14 dni od daty aktywacji oferty nju. Pakiet przyznamy na każdy kupiony numer nju. Jeśli skorzystacie z oferty trio to 300 GB jest na każdy numer, czyli w sumie 900 GB. Pakiet nie jest współdzielony między numerem głównym i dodatkowym, dotyczy tylko numeru, dla którego został przyznany.

To oznacza, iż dla przykładu za najtańszy pakiet za 29 zł, dla trzech numerów zapłacimy 57 zł miesięcznie (19 zł za numer) dopiero od czwartego miesiąca, a przez pierwsze 3 miesiące każdy z numerów będzie mógł korzystać z transferu danych na poziomie 100 GB + 70 GB ze współdzielonego pakietu na te trzy numery.

Tak więc, później zostanie już tylko 3 miesiące, a nie 6 miesięcy do czasu, po którym współdzielony pakiet rośnie dwukrotnie. Dla przypomnienia, w tej ofercie przez pierwsze pół roku mamy 70 GB transferu danych, kolejne pół roku to już 140 GB, po roku rośnie do 175 GB, a po dwóch latach stażu do 210 GB.

Promocja obowiązuje od dziś do 2 października włącznie.

Źródło: Blog Orange