Lidl rozpoczyna raj dla majsterkowiczów. Masa elektroniki za bezcen

Od pierwszego tygodnia października Lidl wprowadzi wyjątkowe promocje na narzędzia marki Parkside, idealne dla majsterkowiczów oraz właścicieli samochodów. W ofercie znajdziemy elektronarzędzia, które mogą przydać się zarówno w warsztacie, jak i w domowych pracach remontowych.

Lidl wyprzedaje elektronikę dla kierowców

Jednym z najważniejszych produktów w tej promocji jest akumulatorowy klucz udarowy Parkside o mocy 20 V. To idealne narzędzie do szybkiego odkręcania i dokręcania śrub, szczególnie przydatne podczas wymiany kół samochodowych. Urządzenie wyposażone jest w 4 klucze nasadowe, akumulator oraz wygodną walizkę do przechowywania. Maksymalny moment obrotowy wynosi aż 400 Nm, co sprawia, że narzędzie poradzi sobie nawet z najbardziej wymagającymi zadaniami. Dodatkowo urządzenie oferuje częstotliwość udarów do 3000 na minutę oraz prędkość obrotową do 2300 obrotów na minutę. Cena promocyjna to 299 zł, co oznacza 14% rabatu od pierwotnej ceny wynoszącej 349 zł.

Tańszą alternatywą będzie tutaj elektryczny klucz udarowy o mocy 550 W, dostępny w cenie 179 zł po 10% obniżce (pierwotna cena to 199 zł).

Dla tych, którzy potrzebują sprzętu do utrzymania czystości w samochodzie i domu, Lidl oferuje odkurzacz piorący Parkside o mocy 1600 W, który sprawdzi się zarówno w pracy na mokro, jak i na sucho. W zestawie znajduje się wiele akcesoriów, w tym dysza do tapicerki, dysza do fug, a także specjalny środek czyszczący do dywanów. Odkurzacz ma pojemność zbiornika na wodę 4 litry oraz zbiornik na zabrudzenia o pojemności 20 litrów. Urządzenie wyposażone jest również w filtr piankowy oraz papierowy, a jego wydajność ssania to 250 airwatów przy maksymalnym podciśnieniu 16 kPa. Odkurzacz jest dostępny w cenie 399 zł po obniżce o 100 zł od pierwotnej ceny wynoszącej 499 zł.

Promocja na wcześniej wymienione produkty rozpoczyna się w sobotę 5 października. Tymczasem niektóre produkty z nowej oferty trafią na półki sklepowe wcześniej. Mowa tu o szlifierce podwójnej Parkside o mocy 200 W za 129 złotych i akumulatorowym reflektorze LED z wbudowanym powerbankiem o pojemności 1400 mAh w cenie 59,99 zł. Oba te produkty pojawią się w ofercie już 3 października.

