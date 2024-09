Biedronka wyprzedaje elektronikę. Smartfon kupisz za 350 zł

W sklepie internetowym Home Biedronka ruszyły jesienne promocje, które potrwają do 6 października. W ofercie można znaleźć elektronikę użytkową, akcesoria sportowe oraz sprzęt AGD w znacznie obniżonych cenach. Oto kilka z najciekawszych okazji, które czekają na klientów.

Smartfon, smartwatch i telewizor w promocyjnych cenach w Biedronce

Jednym z największych hitów tej promocji jest smartfon A55 marki ZTE, oferowany za 349 zł (zamiast 449 zł). Urządzenie to wyposażono w 4 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej, co pozwala na płynne korzystanie z aplikacji i przechowywanie dużej ilości danych. Wyświetlacz o przekątnej 6,75 cala HD+ zapewnia dobrą jakość obrazu, a akumulator o pojemności 5000 mAh gwarantuje długi czas pracy na jednym ładowaniu. Zestaw aparatów (13 MP z tyłu oraz 5 MP z przodu) sprawdzi się w codziennym użytkowaniu, oferując zdjęciao przyzwoitej jakości.

W ofercie Home Biedronka znajduje się również telewizor Android TV UD 32W5210S w cenie 669 zł (zamiast 899 zł). Model ten posiada ekran HD Ready oraz system Smart TV z dostępem do popularnych aplikacji streamingowych, takich jak Netflix, YouTube, czy Amazon Prime. To świetna propozycja dla tych, którzy szukają nowoczesnego telewizora w rozsądnej cenie.

Ciekawą promocją jest również oferta na smartwatch Tracer Plus Ray. Za 199 zł można otrzymać nowoczesny zegarek z ekranem 1,46 cala, funkcją asystenta głosowego oraz wodoodpornością IP67. Co więcej, przy zakupie jednego smartwatcha, drugi można dobrać za symboliczną złotówkę.

Tania elektronika w Biedronce

Dla miłośników kina i multimediów projektor X1 Pro Android marki Wanbo to świetna opcja. W promocyjnej cenie 499 zł (zamiast 649 zł) urządzenie oferuje jasność 350 ANSI lumenów, a jego obraz może mieć rozmiar od 40 do 180 cali. Projektor działa na systemie Android TV, co pozwala na bezpośredni dostęp do aplikacji takich jak Netflix czy YouTube. Dzięki wbudowanemu WiFi można także strumieniować treści bezpośrednio z sieci.

Osoby aktywne, które chcą dokumentować swoje przygody, zainteresuje kamera sportowa Wolfgang GA100. Jej cena została obniżona do 199 zł (zamiast 299 zł). Kamera umożliwia nagrywanie filmów w jakości 4K, co sprawia, że idealnie nadaje się do rejestrowania dynamicznych scen sportowych czy podróży.

Z kolei dla tych, którzy cenią sobie bezpieczeństwo na drodze, alkomat Spirit 2 dostępny jest w cenie 79,90 zł (zamiast 129 zł). To kompaktowe urządzenie pozwala na szybkie i dokładne sprawdzenie poziomu alkoholu w wydychanym powietrzu, co może okazać się nieocenione po wieczornym spotkaniu ze znajomymi.

