Lidl kokietuje kierowców. Przydatna elektronika w niskich cenach

Lidl wprowadza od 5 października szereg promocji na akcesoria samochodowe, które mają pomóc kierowcom przygotować swoje auta na nadchodzące chłodniejsze miesiące. Oferty skierowane są zarówno do osób dbających o stan techniczny swoich pojazdów, jak i tych, które chcą wyposażyć swoje samochody w dodatkowe, praktyczne akcesoria.

Jednym z najciekawszych produktów, dostępnych od 5 października, jest powerbank z kompresorem marki Ultimate Speed. W cenie 259 zł można zakupić urządzenie, które pełni kilka funkcji: ładowarkę USB-C, kompresor do pompowania opon oraz wspomaganie rozruchu pojazdów. Dzięki akumulatorowi litowo-jonowemu o pojemności 14 Ah (44,8 Wh) oraz latarce LED, produkt staje się nieoceniony w awaryjnych sytuacjach na drodze, szczególnie w trudniejszych, zimowych warunkach. Powerbank zapewnia natychmiastowy rozruch dzięki wysokiemu prądowi impulsowemu do 200 A (12 V), co czyni go wyjątkowo praktycznym narzędziem w przypadku problemów z akumulatorem.

Kolejną propozycją jest tester akumulatora Ultimate Speed, który w promocyjnej cenie 149 zł pozwala na sprawdzenie stanu baterii w samochodach i motocyklach o napięciu 6 V, 12 V i 24 V. Urządzenie oferuje trzy tryby testowe: test akumulatora, uruchamiania oraz ładowania, co umożliwia kierowcom pełną kontrolę nad stanem technicznym swojego pojazdu.

Warto również zwrócić uwagę na ładowarkę samochodową TRONIC, dostępną za jedyne 19,99 zł. Zestaw ten umożliwia ładowanie urządzeń przez porty USB-A oraz USB-C, co pozwala na ładowanie szerokiej gamy sprzętu, w tym smartfonów, tabletów czy innych urządzeń mobilnych.

Lidl oferuje także pompę olejową Ultimate Speed, której cena została obniżona z 79,99 zł na 49,99 zł (37% taniej). Zestaw zawiera wąż ssący o długości 1,2 m oraz wąż odpływowy (1,5 m), co umożliwia szybkie i wygodne odprowadzanie oleju silnikowego, napędowego lub opałowego. Pompa zapewnia maksymalny przepływ 22 l/min oraz czas eksploatacji wynoszący do 60 minut. To idealne rozwiązanie dla osób, które preferują samodzielną wymianę oleju.

Kierowcy, którzy szukają kompaktowego sprzętu do pompowania opon, mogą zwrócić uwagę na minikompresor Ultimate Speed. Produkt dostępny jest w cenie 59,99 zł (25% taniej, z regularnej ceny 79,99 zł). Kompresor wyposażony jest w złącze do różnych akcesoriów, takich jak piłki, materace czy opony rowerowe. Oferuje maksymalne ciśnienie powietrza na poziomie 10,3 bara (150 PSI), co sprawia, że jest przydatnym narzędziem do użytku domowego i podróżnego.

