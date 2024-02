Chiński samochód umie coś, czego nie potrafi nikt inny. Z pewnością byś to docenił!

NIO ET9 to swego rodzaju nowość na rynku motoryzacyjnym — chiński przedstawiciel "elektryków" łączy w sobie innowacje oraz nowoczesność. Zdecydowanie jednak tym, co wyróżnia ten pojazd spośród innych, to jego zaawansowany system automatycznego odśnieżania, który sprawia, że podróżowanie w trudnych warunkach zimowych staje się bezproblemowe i komfortowe. Samochód, gdy wykryje, że jest ośnieżony — zaczyna się "otrzepywać" ze śniegu niczym piesek.

Dzięki inteligentnemu systemowi kontroli podwozia ET9 może samodzielnie pozbyć się śniegu z powierzchni pojazdu, zapewniając kierowcy i pasażerom czysty i bezpieczny pojazd nawet podczas najbardziej zaśnieżonych dróg. Jak dla mnie, to niezwykle przydatna funkcja, zwłaszcza dla kierowców mieszkających w obszarach o surowych warunkach zimowych, gdzie odśnieżanie samochodu może być czasochłonne i uciążliwe. Sam bym z tego korzystał nieco rzadziej, bo swoje auto trzymam przede wszystkim w garażu podziemnym skrytym pod blokiem, ale w trakcie kilkudniowych wypadów "za miasto" zdecydowanie by mi się przydał. Źle odśnieżony samochód stanowi poważne zagrożenie nie tylko dla jego kierowcy, ale i dla innych użytkowników dróg — stąd trzeba pochwalić chińskiego producenta — NIO — że postanowił pochylić się nad tym problemem.

System automatycznego odśnieżania NIO ET9 działa poprzez wykorzystanie czujników i algorytmów, które identyfikują obecność śniegu na powierzchni pojazdu. Gdy czujniki wykryją obecność śniegu lub jego opadów, system uruchamia całą procedurę, które delikatnie usuwa śnieg z karoserii i szyb, zapewniając doskonałą widoczność i bezpieczeństwo podczas jazdy. W aucie robi się cieplej, strumienie powietrza kierowane są na szyby, a lusterka się podgrzewają. Wszystko po to, aby w kluczowych miejscach nie pozostała ani odrobina śniegu, czy lodu. Co więcej, system automatycznego odśnieżania jest zoptymalizowany tak, aby działać szybko i skutecznie, minimalizując czas potrzebny na przygotowanie pojazdu do jazdy. Kierowca może być pewien, że jazdę rozpocznie naprawdę szybko i bezproblemowo.

Dodatkowo funkcja automatycznego odśnieżania jest integralną częścią zaawansowanego systemu podwozia NIO ET9, który został zaprojektowany z myślą o maksymalnej wydajności i komforcie jazdy. Poza automatycznym odśnieżaniem mechanizm oferuje także inne zalety, takie jak stabilność na drodze, płynność prowadzenia i doskonałe właściwości trakcyjne, co sprawia, że ET9 jest nie tylko bezpieczny i "ciekawy", ale także w pewien sposób luksusowy. Auto ma wybierać nierówności tak, że praktycznie ich nie poczujemy. A to już wizytówka aut, które dbają o wszystko to, co nazwiemy (być może brzydko, z angielska) "feelingiem".

Trzeba przyznać, że NIO ET9 to swego rodzaju symbol czasów. Dlaczego? Cóż, dzięki zaawansowanym technologiom i inteligentnym rozwiązaniom, odrobinę zmieniają się standardy tego, co nazywamy luksusem i postępem w świecie motoryzacji. Podczas gdy kiedyś zwracaliśmy bardziej uwagę na takie rzeczy, jak specyfikacja, wykończenie — teraz, przede wszystkim zwraca się uwagę na tego typu innowacje. I trzeba przyznać, że tutaj ów pojazd zdecydowanie nie zawodzi: najprawdopodobniej w powyższym materiale wideo widzicie coś najciekawszego w motoryzacji od lat. Muszę przyznać też, że tego typu nowości dowodzą także, iż Chińczycy na rynku motoryzacyjnym zaczynają się bardzo mocno rozpychać.

Dla mnie NIO ET9 jest ogromnym zaskoczeniem. Dawno nie widziałem czegoś tak ciekawego na rynku motoryzacyjnym — do premiery rynkowej auta zostało jeszcze około roku, a producent już teraz podgrzewa atmosferę wokół niego. Czy tego chcemy, czy nie — Chińczycy zaczynają odgrywać coraz większą rolę w dziedzinie motoryzacji. To już nie tyle trend, co pewna prawidłowość — Chiny swoją inwestycję w zelektryfikowany przemysł motoryzacyjny zaczęli lata temu. To, co widzimy teraz, to zwyczajnie tego stanu efekty.