Chińczycy rozwiązali poważny problem elektryków - ładowanie na mrozie

CATL Shenxing trafia do pierwszego samochodu

CATL, największy producent baterii do samochodów elektrycznych w Chinach, już kilka miesięcy temu zapowiadał nową generację baterii LFP nazwaną Shenxing. Teraz tego typu ogniwo przetestowano wreszcie w gotowym samochodzie w zimowych warunkach, przy temperaturze dochodzącej do -20 stopni Celsjusza. Pierwszym modelem, który otrzyma nowe ogniwa CATL będzie Exeed Exlantix ET, marka premium chińskiego koncernu Chery, która w przyszłym roku ma trafić również do Europy. Exlantix ET to średniej wielkości SUV, który ma być wyposażony w baterie pojemnościach 60, 82 lub 100 kWh. W pierwszych dwóch przypadkach będą to ogniwa CATL Shenxing.

Dlaczego to takie istotne? Shenxing korzysta z technologii LFP (litowo-żelazowo-fosforowej), która charakteryzuje się nieco mniejszą gęstością energetyczną, ale również wyraźnie niższą ceną niż baterie NMC. Shenxing nazywana jest jednak LFP 2.0, bo wprowadza dobrze znaną technologię na całkiem nowy poziom. Mamy tutaj nie tylko dużą pojemność, ale również możliwość ładowania z dużym prądem, co skraca czas jaki spędzimy przy ładowarce. W zimowych testach CATL, Exeed Exlantix ET z ogniwem 82 kWh naładowano od 20 do 80% w 24 minuty przy temperaturze -20 stopni Celsjusza.

CATL dostarcza baterie wielu firmom na całym świecie i pewnie tylko kwestią czasu jest jak nowe ogniwa pojawią się również w innych markach samochodów. Shenxing zapowiadają się na małą rewolucję, która pozwoli znacząco przyśpieszyć czas ładowania przy zachowaniu atrakcyjnej ceny ogniw LFP. Na ten moment tylko Chery Auto potwierdziło wykorzystanie nowych ogniw, ale wygląda na to, że tylko kwestią czasu jest aż inni producenci również zaczną zamawiać nowe ogniwa CATL. Exlantix ET z nowymi bateriami będzie dostępny na rynku chińskim pod koniec pierwszego kwartału tego roku.

źródło: CarNewsChina