Pogromca Tesli Model 3 zaprezentowany, Nio ET5 przejedzie nawet 1000 km

Nio to prężnie rozwijający się chiński producent samochodów elektrycznych, który może się już pochwalić całkiem ciekawą flotą pojazdów. Najnowszy z nich - ET5 to bezpośredni konkurent dla Tesli Model 3 i co więcej na tym tle prezentuje się bardzo ciekawie.

Nio to jeden z większych producentów samochodów elektrycznych w Chinach, który zasłynął przede wszystkim swoim podejściem do ładowania baterii. Firma zamiast stawiać stacje ładowania, buduje punkty wymiany baterii. Dzięki ustandaryzowanym wymiarom i swojej uniwersalnej platformie, wymiana baterii trwa kilka minut, co pozwala znacząco skrócić czas postoju w trakcie dłuższych podróży. Ma to jednak też swój minus, a mianowicie konieczne jest stworzenie własnej infrastruktury na każdym rynku. Dlatego Nio obecnie sprzedawane jest głównie w Chinach, choć tworzy powoli swój przyczułek w Norwegii. Wkrótce sytuacja może się jednak poprawić, bo firma nawiązała współpracę z koncernem Shell i do 2025 roku zbuduje 1000 punktów wymiany baterii poza Chinami.

Nio ET5 dołączy do ET7

Ma to związek również z premierą nowych samochodów. Na początku roku zaprezentowano flagowy model ET7 bazujący na platformie 2.0, która oferuje między innymi baterie o pojemności nawet 150 kWh. Teraz pokazano nieco mniejszy model ET5, który bazuje na tym samym rozwiązaniu i również będzie dostępny w wersjach z baterią o pojemności 75, 100 i 150 kWh. Oznacza to zasięg od 550 do nawet 1000 km, ale według normy NEDC, a nie WLTP, więc realnie te wartości będą nico niższe.

Nio ET5 może być mniejszym bratem ET7, ale wcale nie oznacza to, że jest to mały samochód. Ma 479 cm długości i rozstaw osi wynoszący aż 288 cm, co sprawia, że w środku powinno być całkiem sporo miejsca. Trudno jednak to w tej chwili ocenić bo jeszcze nie zaprezentowano wnętrza, poza jednym mało wyraźnym kadrem deski rozdzielczej. Inspirację jednak wyraźnie widać ;-). Przed kierowcą znajdzie się wyświetlacz o przekątnej 10,2 cala, a w centralnej części nieco większy - 12,8 cala. Nie zabraknie też stałej łączności z siecią za pośrednictwem sieci 5G i systemów bezpieczeństwa bazujących na technologii LIDAR.

Jeśli zaś chodzi o napęd to Nio ET5 wyposażony zostanie w dwa silniki, na przedniej osi ma on moc 203 KM, a na tylnej ości 284 KM, co w sumie daje 487 KM i 700 Nm momentu obrotowego. Pozwala to rozpędzić Nio ET5 do prędkości 100 km/h w czasie 4,3 sekundy. Ceny zaczynają się od 328 000 RMB (~51 000 USD) za model z baterią 75 kWh oraz 386 000 RMB (~60 000 USD) za wersję 100 kWh. Wkrótce ma wystartować też wynajem, który będzie kosztował około 150 USD miesięcznie.