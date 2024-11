Gry, które zyskały nowe życie na PS5 Pro: Zobacz listę tytułów!

Czy PS5 Pro to prawdziwa rewolucja w świecie gier? Chyba nie do końca. Ale są tytuły, które skorzystały na "mid-genie". Sprawdź, które tytuły zyskały nowe życie dzięki ulepszonej grafice i większej mocy nowej konsoli – od klasyków po najnowsze hity.

Które gry zyskają lepszą grafikę dzięki PS5 Pro?

Konsola PS5 Pro właśnie pojawiła się na rynku, a gracze już czekają, aby odkryć jej pełne możliwości. Dzięki ulepszonej grafice, technologii PSSR i wsparciu dla rozdzielczości 4K, PS5 Pro ma sprawić, że każdy detal gry stanie się jeszcze bardziej wyrazisty. Jeśli masz szczęście posiadać ten sprzęt lub planujesz jego zakup, warto poznać gry, które najlepiej wykorzystują potencjał nowej konsoli.

Choć liczba gier specjalnie zoptymalizowanych na PS5 Pro nie jest jeszcze oszałamiająca, lista tytułów, które już teraz wykorzystują jej potencjał, wygląda obiecująco. Zainteresowani?

W tym artykule znajdziesz listę gier zoptymalizowanych specjalnie dla PS5 Pro, w których grafika zyskuje nowe życie. Czy to ulubione klasyki, czy najnowsze produkcje – sprawdź, które tytuły gwarantują najbardziej spektakularne doznania wizualne na PS5 Pro.

Dlaczego PS5 Pro?

Historia mid-generacyjnych aktualizacji konsol Sony sięga czasów PlayStation 1. Pierwsze alternatywne wersje urządzenia nie dodawały więcej mocy, a jedynie zmieniały konstrukcję czy były aktualizowane o nowe porty. Dopiero PS4 Pro wprowadziło realne zwiększenie wydajności, umożliwiając obsługę rozdzielczości 4K. W przypadku PS5 Pro najważniejsze różnice dotyczą poprawionej grafiki i technologii PSSR (PlayStation Super Resolution), która automatycznie ulepsza wizualnie wszystkie tytuły, nie tylko te zoptymalizowane specjalnie dla nowej konsoli.

Gry zoptymalizowane na PS5 Pro

Poniżej znajduje się pełna lista gier zoptymalizowanych dla PS5 Pro:

Alan Wake 2

Albatroz

Apex Legends

Assassin’s Creed Mirage

Baldur’s Gate 3

Call of Duty: Black Ops 6

EA Sports College Football 25

Dead Island 2

Demon’s Souls

Diablo IV

Dragon Age: The Veilguard

Dragon’s Dogma 2

Dying Light 2 Reloaded Edition

EA Sports FC 25

Enlisted

F1 24

Final Fantasy VII Rebirth

Fortnite

God of War Ragnarök

Hogwarts Legacy

Horizon Forbidden West

Horizon Zero Dawn Remastered

Kayak VR: Mirage

Lies of P

Lords of the Fallen (2023)

Madden NFL 25

Marvel’s Spider-Man Remastered

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Marvel’s Spider-Man 2

Naraka: Bladepoint

NBA 2K25

No Man’s Sky

Palworld

Paladin’s Passage

Planet Coaster 2

Professional Spirits Baseball 2024-2025

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil 4

Resident Evil Village

Rise of the Ronin

Rogue Flight

Star Wars: Jedi Survivor

Star Wars: Outlaws

Stellar Blade

Test Drive Unlimited: Solar Crown

The Crew Motorfest

The Finals

The First Descendant

The Last of Us Part I

The Last of Us Part II Remastered

Until Dawn

War Thunder

Warframe

World of Warships: Legends

Co przyniesie przyszłość?

Choć lista zoptymalizowanych tytułów na PS5 Pro nie jest jeszcze bardzo długa, to można się spodziewać, że z biegiem czasu kolejne gry będą dostosowywane do możliwości nowej konsoli. Wśród nadchodzących tytułów spekuluje się o wsparciu dla „Wolverine” oraz „Ghost of Yōtei”, które mają w pełni wykorzystać potencjał PS5 Pro. Dla fanów gier oznacza to jeszcze więcej imponujących wizualnie produkcji, które będą cieszyć oko i serce każdego miłośnika nowoczesnych technologii i oczywiście bestsellerowych gier spod znaku AAA.

PS5 Pro to konsola, która otwiera nowe możliwości dla twórców gier, pozwalając im na bardziej realistyczne oddanie światów wirtualnych. Dzięki technologii PSSR nawet tytuły, które nie są bezpośrednio zoptymalizowane, mogą cieszyć oko graczy poprawionymi detalami i efektami wizualnymi. Dla fanów doskonałej grafiki i głębszych wrażeń jest to sprzęt, który z pewnością warto mieć. Choć i tak wiemy, że to PS6 jest tym, na co wszyscy czekają najbardziej...