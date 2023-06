Co warto wiedzieć przed zakupem Nintendo Switch?

Nintendo Switch to jedna z najpopularniejszych konsol do gier wszech czasów. Co warto o niej wiedzieć?

Nintendo Switch to przenośna konsola do gier opracowana przez Nintendo, która stała się światowym fenomenem. Sprzęt zadebiutował na rynku w marcu 2017 roku i od tego czasu stale podbija serca użytkowników z całego świata. Elementem który wyróżnia Nintendo Switch spośród innych konsol jego hybrydowy charakter. Można go używać zarówno jako przenośną konsolę, jak i podłączyć do telewizora i grać w trybie stacjonarnym (za wyjątkiem wariantu Nintendo Switch Lite, o którym więcej za chwilę).

Główną jednostką kontrolną Nintendo Switch jest tablet z wbudowanym ekranem dotykowym. Można go podłączyć do stacji dokującej (stanowiącej element zestawu z konsolą), która pozwala na wyświetlanie obrazu na telewizorze oraz ładowanie jednocześnie. Po wyjęciu urządzenia ze stacji, konsola automatycznie przechodzi w tryb przenośny, dzięki któremu możemy kontynuować zabawę w podróży. Kolejnym elementem wyróżniającym Nintendo Switch są jego kontrolery, które możemy w dowolnym momencie odłączyć. Joy-Conów używać możemy oddzielnie lub przypiąć do boków konsoli w trybie przenośnym. Kontrolery te posiadają wbudowane czujniki ruchu, głośniki, wibrację oraz funkcję NFC do odczytywania autorskich figurek Nintendo: Amiibo. Te pozwalają odblokować dodatkowe funkcje w grach, czasem serwują specjalne przedmioty — a poza tym stanowią też efektowne figurki kolekcjonerskie.

Nintendo Switch: jedna konsola, kilka edycji. Co trzeba o nich wiedzieć?

Konsola Nintendo Switch dostępna jest na rynku od kilku lat. Przez ten czas dorobiła się kilku wariantów. Te różnią się od siebie różnymi elementami, nie tylko zewnętrznym wyglądem. Warto wziąć to pod uwagę kupując konsolę. Najlepsze gry na Nintendo Switch także potrafią być różnorodne. Lwia część z nich doskonale sprawdzi się niezależnie od trybu zabawy, ale nie brakuje też takich które najwięcej frajdy dają w trybie telewizyjnym (np. Ring Fit Adventure). Warto wziąć to pod uwagę decydując się na zakup konsoli.

Na tę chwilę na rynku dostępne są cztery warianty sprzętu:

Nintendo Switch (standardowy model - V1) . To podstawowa wersja Nintendo Switcha, która została wydana w marcu 2017 roku. Składa się z przenośnego, dotykowego, ekranu LCD o rozmiarze 6,2 cala, dwóch odłączalnych kontrolerów Joy-Con oraz stacji dokującej, która umożliwia podłączenie konsoli do telewizora.

Nintendo Switch (standardowy model - V2). Jest to ulepszona wersja standardowego modelu Nintendo Switch, która została wydana w lipcu 2019 roku. Główną różnicą jest poprawiona wydajność baterii, co pozwala na dłuższe granie w trybie przenośnym.

Nintendo Switch Lite. Wydany we wrześniu 2019 roku, Nintendo Switch Lite jest bardziej przystępną cenowo wersją konsoli, zaprojektowaną wyłącznie do gry w trybie przenośnym. Nie ma odłączalnych kontrolerów, a także funkcji korzystania ze stacji dokującej. Zamiast tego ma wbudowane na stałe kontrolery i ekran LCD o rozmiarze 5,5 cala.

Nintendo Switch OLED. Ten wariant trafił na rynek zimą 2021 roku. Konsola oferuje ma większy, 7-calowy, ekran OLED, który wyróżnia się lepszą jakością obrazu w porównaniu do standardowego modelu. Oprócz tego oferuje również zestaw ciekawych usprawnień: większą pamięć wewnętrzną, wbudowane głośniki o lepszej jakości dźwięku, bardziej stabilną podstawkę czy wbudowany port Ethernet w stacji dokującej.

Wszystkie warianty obsługują te same gry na Nintendo Switch, chociaż niektóre tytuły mogą mieć pewne różnice w wydajności między modelami.

Kupiłeś konsolę, masz wymarzone gry... i co dalej?

Konsola to nie wszystko. Jako że mowa tutaj o sprzęcie z którego wielu będzie korzystać w drodze, warto wziąć pod uwagę zakup także dodatków, które pozwolą zadbać o dobro urządzenia. Akcesoria Nintendo Switch których zakup warto rozważyć dla trybu przenośnego to przede wszystkim solidny pokrowiec, który ochroni sprzęt podczas przenoszenia. W zależności od naszych potrzeb — można też rozważyć nieco większe warianty, które poza konsolą pomieszczą również dodatkowe akcesoria i kartridże z grami.

Jeżeli często gracie na Joy Conach które odpięte są od głównej jednostki — tutaj także można zadbać o dodatkową ochronę. Specjalne etui pozwalają także zadbać o komfort korzystania z tych akcesoriów dzięki pewniejszemu kształtowi i lepszemu chwytowi. Na rynku nie brakuje również zamienników do oryginalnych Joy-Conów, z którymi korzystanie z urządzenia w trybie przenośnym staje się po prostu wygodniejsze. Opcjonalnie warto też rozważyć przyssawki na analogi!

Jeżeli dużo gracie w trybie stacjonarnym — świetnym pomysłem jest dokupienie zewnętrznego pada. Oficjalny Nintendo Switch Pro Controller to pełno wymiarowy wybór z tradycyjnym układem przycisków, który dzięki wspaniałemu wyprofilowaniu, wysokiej jakości wykonania oraz długiemu czasowi pracy na jednym ładowaniu jest jednym z najciekawszych padów dostępnych na rynku!

Niezależnie jednak od tego którą opcję cieszenia się Nintendo Switch wybierzecie — warto zainwestować w dodatkową pamięć do konsoli. Jaka karta pamięci do Nintendo Switch? Tutaj sporo zależy od tego czy będziecie stawiać przede wszystkim na fizyczne wydania gier na kartridżach czy wersje z cyfrowego sklepiku eShop — wszystko bowiem rozbija się przede wszystkim o ich pojemność!