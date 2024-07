Nintendo Switch wciąż ma się dobrze. Właśnie dostał nowe akcesorium

Zgodnie z najnowszymi doniesieniami, następca konsoli Nintendo Switch zostanie zaprezentowany przed końcem bieżącego roku fiskalnego. Oznacza to, że powinniśmy go zobaczyć najpóźniej w marcu 2025 roku. Czy właśnie tak się stanie? Zapowiedzi Japończyków, którzy raczej nie rzucają słów na wiatr, napawają sympatyków Nintendo optymizmem. Zanim jednak to się stanie, jeszcze przez chwilę przyjrzyjmy się obecnej generacji. Oto bowiem samo Nintendo wpuszcza na do sprzedaży akcesorium, które może trafić w gusta wielu użytkowników. Choć nie jest to nic nowego, bo podobne rozwiązania od firm trzecich funkcjonują od wielu lat z powodzeniem, z pewnością znajdą się chętni, by je kupić. Co konkretnie przygotowało Nintendo?

Ładowarka do Joy-Conów od Nintendo jeszcze w tym roku

Jak czytamy na oficjalnym profilu Nintendo w serwisie X, już wkrótce w sprzedaży pojawi się ładowarka do kontrolerów Joy-Con. W teorii to spore ułatwienie. W praktyce, ktoś, kto potrzebuje często odpinać kontrolery od konsoli, z pewnością wyposażył się już w odpowiednie rozwiązanie. Ładowarki do kontrolerów Nintendo nie są bowiem niczym niezwykłym. Dlaczego zatem właśnie ta przyciąga wzrok? Najpewniej tylko i wyłącznie z uwagi na producenta, którym jest samo Nintendo.

Z uwagi na bliskość premiery następcy, gracze zastanawiają się, jaki los czeka obecną konsolę. Premiera nowego akcesorium może oznaczać, że nie będzie tak źle. Nintendo raczej nie zdecyduje się na porzucenie obecnego Switcha z dnia na dzień. Kto wie, być może jego posiadacze otrzymają jeszcze kilka ciekawych tytułów, dla których będzie warto wstrzymać się ze sprzedażą konsoli obecnej generacji.

W sklepach już w październiku

Choć oficjalna ładowarka do kontrolerów Joy-Con nie jest niczym niezwykłym, fani Nintendo powinni być zadowoleni. Zwłaszcza ci, którzy korzystają z kilku par bezprzewodowych kontrolerów i nie mają możliwości ładowania ich wszystkich jednocześnie przy pomocy podpięcia do konsoli. Dedykowana ładowarka z pewnością sprawi, że korzystanie z pierwszej generacji Nintendo Switch będzie dla nich wygodniejsze.

Jeśli jeszcze nie wiecie, co zrobić z obecnie posiadanym Switchem, lepiej poczekać na spokojnie. Najpewniej okaże się, że dotychczasowa konsola dostarczy rozrywki jeszcze na wiele długich godzin.