Dobra wiadomość! Nie trzeba kupować tego dodatku do Switcha, wystarczy smartfon

W świecie technologii nieustannie pojawiają się nowości, które zmieniają sposób, w jaki na co dzień korzystamy z elektroniki. Najnowsza konsola Nintendo Switch 2 nadrabia wieloletnie zaległości i wprowadza "rewolucyjne" dla siebie rozwiązania. Konsola nareszcie zyskuje prawdziwy wymiar społecznościowy, wszystko dzięki nowej opcji czatów głosowych. Wszyscy entuzjaści gier online mają powody do zadowolenia, bowiem firma po wszystkich latach wzbraniania się przed tego typu opcjami nareszcie zaserwowała je w swoich urządzeniach!

GameChat: Nintendo nareszcie wprowadza swoje konsole w standardy XXI wieku

Jedną z największych nowości w Nintendo Switch 2 jest funkcja GameChat. To innowacyjne z perspektywy Nintendo narzędzie społecznościowe, które pozwala graczom nie tylko na wspólną rozgrywkę online, ale również prowadzenie rozmów wideo bezpośrednio przez konsolę. Dzięki temu doświadczenie płynące z rozgrywki nabiera zupełnie nowego wymiaru: możemy nie tylko prowadzić rozmowy głosowe, ale również wideo. Na bieżąco obserwować reakcje naszych znajomych, dyskutować o naszych dalszych ruchach i... po prostu być bliżej.

Nintendo Switch 2 nie ma wbudowanej kamery - niezbędne jest podłączanie zewnętrznych akcesoriów. I tak: Nintendo ma taką w swojej ofercie, testujemy ją i więcej na ten temat już niebawem. W ofercie mają ją też inni producenci (np. Hori ze swoim wspaniałym kwiatkiem!). Ale okazuje się, że Switch 2 obsługuje również standardowe kamery internetowe z interfejsem USB-C, co daje graczom ogromną swobodę wyboru sprzętu. Było sporo znaków zapytania z tym związanych, ale wygląda na to, że tym razem gigant z Kioto postanowił nie robić nikomu pod górkę. Kto chce: może kupić dodatkowy gadżet. Cała reszta może wykorzystać te, które już mają. Jeżeli nie zewnętrzne kamery, to... smartfony! Bo jak się okazuje: te w zupełności wystarczą!

Smartfon jako kamera do Nintendo Switch 2. Wygodniej już się nie da

Apple już kilku lat pozwala wykorzystywać swoje smartfony jako kamerki internetowe w komputerach Mac. Teraz podobna funkcjonalność pojawia się także dla... konsoli Nintendo! Dzięki odpowiedniemu zestawowi akcesoriów – takiemu jak kabel HDMI do USB-C oraz kabel przechwytujący HDMI, faktycznie możliwe jest użycie iPhone'a jako kamery wideo podczas korzystania z GameChatu na Nintendo Switch 2. To ciekawa alternatywa dla osób, które nie chcą inwestować w dedykowaną kamerę, a jednocześnie zależy im na wysokiej jakości obrazu. Bo co by nie mówić - akcesoria dostarczane zarówno przez Nintendo jak i Hori dalekie są w tym temacie od ideału. Co ciekawe: w komentarzach pojawił się głos, że smartfony z Androidem podziałają bez kabla przechwytującego HDMI. I faktycznie: teoretycznie podziałają, ale w praktyce nie udało się zrobić z tego (jeszcze?) użytku.

To zdecydowanie lepsza kamerka, ale czy wygodniejsza?

Jeśli już posiadasz w domu odpowiedni zestaw akcesoriów, skorzystanie z niego jest dziecinnie proste. I w mig możemy zamienić naszego iPhone'a (i potencjalnie również iPada?) jako kamerę do konsoli Nintendo Switch 2. To rozwiązanie nie tylko pozwoli oszczędzić pieniądze, ale i miejsce. Dzięki temu Nintendo Switch 2 staje się jeszcze bardziej wszechstronnym urządzeniem, idealnym zarówno do gier, jak i do komunikacji na najwyższym poziomie.