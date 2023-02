Tej nocy odbyła się kolejna konferencja japońskiej firmy, na której mogliśmy poznać wiele szczegółów dotyczących nadchodzących największych produkcji. Był to jeden z tych Directów, na których było sporo mięska — i teraz się właśnie temu przyjrzymy.

Pikmin 4 nadchodzi! Znamy datę premiery

Pikmin 4, na co gracze czekali już od kilku lat. Co najważniejsze, w czwartej odsłonie pojawi się całkowicie nowa perspektywa, która pozwoli nam patrzeć na świat z perspektywy małych Pikminów. Dla fanów tej nietuzinkowej i wyjątkowej strategii jest dziś prawdziwe święto — gdyż Pikmin Bloom ze smartfonów nie zdołał ich nasycić. Pikmin 4 zadebiutuje 21 lipca tego roku.

Do tego dowiedzieliśmy się, że nadchodzą kolejne dodatki do Xenoblade Chronicles 3. W sumie trzecie DLC dla tego jRPG pojawi się jeszcze w tym miesiącu, a kolejny dodatek będzie miał premierę dopiero pod koniec tego roku. Ponadto przedstawiono również trailer drugiej przepustki sezonowej do Fire Emblem Engage. Ponadto dodatek Return to Castlevania do Dead Cells zadebiutuje 6 marca, a swoich dodatków doczeka się także Splatoon 3 — pierwsze DLC pojawi się już latem.

Gier rytmicznych nigdy nie za wiele

Samba de Amigo Party Central to nowa produkcja rytmiczna od Segi, która zadebiutuje jeszcze w tym roku. Mamy tutaj dostać mnóstwo mini-gier w oparciu 40 gorących hitów ostatnich lat. Do tego trailer zdradza, że będzie mnóstwo dodatkowej zawartości w postaci nowych kostiumów i elementów kosmetycznych. Zapowiada się naprawdę interesująco.

TRON: Identity i detektywistyczne motywy

Pokazano również fragment z TRON: Identity, czyli przygodową grę z uniwersum stworzonego przez Disneya. Capcom zapowiedział także Ghost Trick: Phantom Detective, czyli zremasterowaną wersję przygodówki z motywem kryminalnym dotyczącym duchów i morderstwa, który pierwszy raz pojawił się na Nintendo DS. A skoro już o grach detektywistycznych mowa, to warto zwrócić uwagę na Deca Police — czyli połączenie jRPG z motywami spisków i tajemnic.

Data premiery nowej Bayonetty!

Bayonetta 3 to było za mało, żeby zaspokoić Wasz apetyt? Wiedźma powróci już 17 marca 2023 roku na Nintendo Switch w Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon — prequelu w niezwykle uroczej oprawie, który pozwoli poznać nam pierwsze przygody Cerezy! Podczas Directa pokazano nowy trailer gry.

Disney Illusion Island zapowiada się intrygująco

Disney Illusion Island to na pierwszy rzut oka miks Cupheada z Rayman: Origins. Platformówka 2D ze specyficzną, lecz słodką oprawą graficzną i wyjątkowymi bohaterami, która jest nastawiona na kooperację i wykorzystywanie wyjątkowych umiejętności Miki, Minnie, Donalda i Goofy’ego.

Octopath Traveler II i nowe Katamari

Octopath Traveler II debiutuje już 24 lutego, ale nie przeszkadza to w zaskoczeniu graczy. Całkowicie nowi bohaterowie z głęboko rozwiniętymi własnymi historiami i stojąca przed nimi otworem Solistia. Doskonale nam znana grafika 2,5D ze słynnym „rozmyciem”, która robiła wrażenie również w Triangle Strategy — cóż, to po prostu nie może się nie udać. Teraz to możecie sprawdzić w darmowym, godzinnym demie!

Do tego Bandai Namco zapowiedziano We Love Katamari Reroll+ Royal Reverie, czyli definicję japońskich gier na jednym obrazku. To jedna z moich ulubionych gier na PS Vitę, więc czekam jak szalony. Premiera już 2 czerwca.

Przerywnik przed najlepszymi ogłoszeniami

Nintendo ujawniło również datę premiery Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp, które zostało już wiele razy opóźnione. Tym razem wszystko wskazuje na to, że produkcja pojawi się 21 kwietnia. Kirby’s Return to Dream Land Deluxe będzie dostępne za to już 24 lutego, a już teraz możecie pobrać wersję demonstracyjną z eShopu.

Ponadto Master Detective Archives: Rain Code, czyli nowa produkcja od twórców wybitnej serii visual novel Danganronpa, pojawi się na konsoli wielkiego N już 30 czerwca. Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time to za to produkcja przypominająca nieślubne dziecko Animal Crossing z The Legend of Zelda.

Professor Layton: The New World of Steam również doczekało się nowego trailera, a także dowiedzieliśmy się, że tej wiosny pojawi się nowy dodatek do nieśmiertelnego Mario Kart 8 Deluxe.

Remaster Metroid Prime — wszyscy na to czekali!

A teraz prawdziwa rewelacja — Nintendo pokazało odświeżoną wersję kultowego Metroid Prime! Pierwszoosobowy FPS z elementami platformowymi, który pojawił się na Gamecubie, będzie teraz dostępny na najnowszej konsoli japońskiej firmy — i możemy znów wcielić się w niezawodną łowczynię nagród, Samus Aran! Gra jest już dostępna w eShopie, a wersja pudełkowa pojawi się 3 marca.

Wisienka na torcie, czyli Zelda

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom to bezpośrednia kontynuacja jednej z najważniejszych gier wszech czasów — The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Ten sam styl graficzny, to samo Hyrule, ale zupełnie nowe tereny do eksploracji. Więcej zagadek, więcej walk, więcej wyzwań. Twórcy trzymają nas w napięciu do samego końca — i na tę chwilę nie zdradzają zbyt wiele na temat zmian i tego czego można się spodziewać. Pewnym jest jednak to, że jeśli ten tytuł będzie równie dobry co poprzednik — to sukces murowany. Zobaczcie nowy materiał zwiastun.

