Pokemon Unite na smartfony i tablety już dostępne!

Pokemon Unite to jedna z najważniejszych gier w uniwersum od wielu lat. Gatunek MOBA (multiplayer online battle arena) to młodszy kuzyn uwielbianych na całym świecie gier strategicznych, który rozkochał w sobie miliony graczy na całym świecie. Jego przedstawiciele gromadzą wokół siebie ogromną społeczność — i myślę ze tytułów takich jak League of Legends, Dota 2 czy Heroes of the Storm nikomu przedstawiać nie trzeba. Patrząc na to jakie szaleństwo rozegrało się przy okazji premiery Pokemon Unite na Switcha myślę, że tutejszy sukces może uda się powtórzyć.

Pokemon Unite: MOBA w świecie Pokemonów wypływa na szerokie wody

Premiera gry na Nintendo Switch okazała się ogromnym sukcesem, Twitch pękał w szwach od tej właśnie produkcji, a teraz nareszcie tytuł ma szansę trafić do każdego. Bo o ile konsola Wielkiego N sprzedaje się doskonale, o tyle smartfon z Androidem i/lub iOS ma obecnie większość ludzi na świecie. Swoje pierwsze wrażenia z Pokemon Unite spisałem przy okazji lipcowej premiery, ale od tego czasu co nieco się w grze pozmieniało. Przede wszystkim dodano kilkoro nowych bohaterów — a twórcy stale pracują nad balansem gry, chcąc zadbać o to, aby cała rozgrywka miała sens i nie roiła się od przepakowanych stworków, które w mgnieniu oka zmiażdżą konkurentów. Co ważne: na wszystkie prośby/zażalenia graczy reagują w mgnieniu oka — dlatego aktualizacja goni aktualizację. To dobra odmiana po tym, co dzieje się w Pokemon Go (zobacz: Twórcy zaczynają słuchać graczy i wprowadzają ważne zmiany w Pokemon GO).

Pokemon Unite jest już dostępne w Google Play oraz App Store. Grę można pobrać, a po jej uruchomieniu - dociągnąć resztę potrzebnych plików. Obecnie trwa jednak przerwa techniczna i do zabawy można będzie wskoczyć dopiero o 9 rano.