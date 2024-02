Nikt inny nie będzie mieć takiego fotela jak Ty - Diablo X-Custom

Przygotowując swoje stanowisko do grania i pracy starannie dobieramy wszystkie elementy. Nawet najdrobniejsze detale będą mieć znaczenie, dlatego wiele osób nie spieszy się z tym procesem, ponieważ najważniejsze są efekty. W tym miejscu będziemy spędzać długie godziny także relaksując się, więc dobór akcesoriów, mebli i urządzeń ma gigantyczne znaczenie. Ostatnie lata to prawdziwy rozkwit kategorii urządzeń i akcesoriów gamingowych, a jedną z nich są fotele, od których w największym stopniu zależy przecież nasz komfort, zdrowie i wygoda.

Diablo Chairs to polska marka wywodząca się z Zielonej Góry. W swojej ofercie posiada wiele przeróżnych propozycji i na pewno spotkaliście się z nią już wcześniej. Fotele z logo firmy można napotkać na turniejach, ale też i w sklepach, gdzie każdy może osobiście sprawdzić poszczególne modele, wybierając ten najlepszy dla siebie. Diablo Chairs może nawet pochwalić się nie lada osiągnięciami, ponieważ jako pierwsi w Europie oferowali trzy rozmiary foteli - jako osoba średniego wzrostu doskonale wiem, dlaczego uniwersalne modele nie zawsze się sprawdzają i takie podejście do klienta jest bardzo ważne. Po latach obecności na rynku i zbierania doświadczenia, które przekuwano w poprawki i nowości wdrażane w kolejnych produktach, nadszedł czas na coś, co jeszcze bardziej wyróżni nowy fotel od Diablo Chairs. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem.

Diablo X-Custom - takiego fotela jeszcze nie widziałeś

Fotel gamingowy Diablo X-Custom można chyba określić rewolucją w świecie gamingowych udogodnień, a przecież wydawało się, że trudno będzie wymyślić i pokazać coś nowego. Stworzony z myślą o pasjonatach gier komputerowych, choć nie tylko, model X-Custom oferuje nie tylko wyjątkowy design, ale także innowacyjne funkcje, które podnoszą komfort i wygodę użytkowania, a także pozwalają uczynić posiadany fotel prawdziwie własnym. Ale wszystko po kolei.

Paczka, w której przyjechał do mnie fotel jest dość okazałych rozmiarów i ważyła ponad 20 kg. Wszystkie elementy w środku są jednak starannie zapakowane i zabezpieczone, więc w trakcie transportu nic nie mogło im się stać. Wypakowanie wszystkie zajmuje chwilę, a dzięki instrukcji możemy przejść do złożenia fotela. Cały proces nie powinien zająć więcej niż 15-20 minut, a wszystko, czego potrzebujemy - także klucz - znajdziemy w zestawie. Nie ma więc potrzeby przygotowywania się w żaden sposób, ani nie musimy kupować dodatkowych narzędzi.

To, co od razu rzuci nam się w oczy, to fakt, że wszystkie elementy są koloru czarnego. Także siedzisko i całe oparcie. Taka kolorystyka powoduje, że fotel wygląda dość niepozornie, ale charakterystyczne dla marki Diablo Chairs wstawki czy obszycia dodają mu charakteru i nie pozwalają pomylić go z niczym innymi. Taki wybór, jeśli chodzi o czarne wykończenie, niesie też za sobą inne korzyści, ale do nich dojdziemy ciut później.

Po złożeniu fotela szybko zauważymy, że starano się zrobić wszystko, by codzienne użytkowanie z Diablo X-Custom było przyjemne i komfortowe. Dzięki mechanizmowi Tilttech Frog oraz praktycznym podłokietnikom 3D, fotel zapewnia wyjątkowy komfort i ergonomiczne wsparcie podczas długich sesji. Szerokie siedzisko i ergonomiczne oparcie zostały zaprojektowane tak, aby jak najlepiej wspierać odcinek lędźwiowy kręgosłupa, co przekłada się na wygodę i komfort, a ci, którzy spędzają długie godziny przy biurku, doskonale wiedzą, jak to jest istotne. Dodam, że wypełniono je pianką typu HR.

Regulowany mechanizm Tilttech Frog pozwala na płynną regulację wysokości i kąta oparcia, co umożliwia znalezienie optymalnej pozycji ciała podczas pracy lub rozrywki przy biurku. Maksymalne wychylenie oparcia to 160 stopni.

Podłokietniki Armtech Hybrid są wystarczająco elastyczne i dostosowują się do kształtu rąk, eliminując napięcie i zmęczenie mięśni. Możemy regulować ich wysokość, skręt oraz wysunięcie względem blatu, więc zależnie od sytuacji dostosujemy wszystkie kluczowe aspekty fotela do naszych potrzeb. Podczas składania fotela można także zdecydować, jak szeroko lub wąsko będą zamontowane względem siedziska. Podczas codziennego użytku nie miałem żadnym problemów, by dosięgnąć wszystkich dźwigni pozwalających regulować kąty nachylenia czy inne ustawienia - są w zasięgu ręki w każdej chwili, gdy tylko ich potrzebujemy.

Nie można także pominąć estetycznego aspektu fotela Diablo X-Custom. Jego unikalny design, inspirowany sportowymi samochodami, nadaje mu dynamiczny i nowoczesny wygląd, który doskonale wpisuje się w stylistykę gamingowych wnętrz, ale również i w klasycznym otoczeniu prezentuje się równie dobrze. Co więcej, taki design określa się nazwą FutureVision i możecie być pewni, że w całej UE nie będzie dostępny drugi taki fotel.

Metalowa podstawa oraz zwrotne, kauczukowe kółka zapewniają nie tylko stabilność, ale także płynność poruszania się po różnych rodzajach podłóg, co jest istotne zwłaszcza w intensywnym użytkowaniu fotela. Nie można także zapomnieć o maksymalnym obciążeniu fotela, które wynosi imponujące 130 kg. Dzięki solidnej konstrukcji i wysokiej jakości materiałom użytych do produkcji, fotel X-Custom jest nie tylko wygodny, ale także trwały i odporny na intensywne użytkowanie.

Diablo X-Custom - takiego fotela jeszcze nie malowałeś

Siedzisko i wnętrze oparcia pokryto ekoskórą HDS Gentle Feel, która jest zaskakująco delikatna i przyjemna w dotyku. Zaznaczyłem jednak, że chodzi tylko o wnętrze oparcia, ponieważ na jego bokach i całym tyle znajduje się warstwa określana mianem CreativeLayer otwierająca przed nami zupełnie nowe możliwości. Bowiem główną cechą wyróżniającą fotel Diablo X-Custom na tle innych jest możliwość malowania po tylnej i bocznej części oparcia przy użyciu dedykowanych kredowych markerów, które są łatwo zmywalne i otrzymujemy je w zestawie razem z fotelem. Takie rozwiązanie pozwala użytkownikowi na personalizację swojego fotela, nadając mu unikalny charakter i wyrazistą stylistykę, ponieważ wszystko zależy od nas.

Do dyspozycji mamy 8 mazaków o żywych i ciekawych kolorach. Jednym z nich jest czarny, pozwalający np. wygładzać krawędzie rysunków, które przygotowujemy. Możemy przygotować coś z rozmysłem i uatrakcyjnić wygląd fotela fajną grafiką, ale potrafię sobie wyobrazić sytuację, w której niektórzy pozostawią górną część oparcia niezagospodarowaną, by np. informować innych domowników czy współpracowników, że jesteśmy zajęci, nad czym pracujemy i że nikt nie powinien nam przeszkadzać. Zastosowań dla takiego rozwiązania jest całe mnóstwo i podejrzewam, że każdy będzie w stanie szybko znaleźć coś dla siebie. Oczywiście przygotowane rysunki czy napisy są łatwo zmywalne - wystarczy skorzystać z dołączonej do fotela ściereczki.

Diablo X-Custom to nie tylko fotel gamingowy. To narzędzie, które daje użytkownikowi możliwość wyrażenia swojej kreatywności i personalizacji jednego z najważniejszych elementów stanowiska do gry, jednocześnie zapewniając wygodę i komfort podczas długich godzin pracy lub rozrywki przy biurku. Dzięki opisanym funkcjom i solidnej konstrukcji, fotel powinien spełnić oczekiwania nawet najbardziej wymagających graczy.

Dla naszych Czytelników przygotowano specjalne kody rabatowe na zakupy. Nazwa kodu: ANTYWEB_CUSTOM, który upoważnia do zniżnki -30% od ceny aktualnej, ważny w terminie 15 lutego. – 29 lutego.