Huawei MateBook D: duży, tani idealny dla rodziny... i nie tylko!

HUAWEI MateBook D to seria laptopów, która od lat cieszy się niesłabnącą popularnością. I nikogo to nie powinno dziwić, ponieważ te przenośne komputery wyróżniają się znakomitym stosunkiem jakości do ceny. A mnogość konfiguracji sprawia, że każdy ma szansę odnaleźć w ofercie Huawei coś skrojonego idealnie pod swoje potrzeby.

Dziś skupimy się na najnowszym modelu z tej serii, czyli HUAWEI MateBook D 16 2024. Łączy on w sobie cechy bardzo różnych kategorii laptopów: wysoką wydajność, duży ekran, metalową obudowę i mobilność. Można więc na nim zarówno bardzo efektywnie pracować, jak i efektownie spędzać wolny czas z najbliższymi. Bez problemu zmieści się w plecaku i jest wystarczająco odporny, by wytrzymać trudy podróży czy dziecięce pomysły. Sprawdzi się więc jako komputer domowy dla całej rodziny.

Już podstawowa konfiguracja MateBooka D 16 2024, z procesorem Intel® Core™ i5-12450H (12. generacji) oraz 8GB RAM i 512 GB ROM, oferuje idealny kompromis pomiędzy jakością wykonania, użytecznością, a ceną. Stworzona została z myślą o klientach, którzy oczekują niezawodnego komputera w niskiej cenie, zamkniętego w formie kojarzonej wyłącznie z półką premium (newralgiczne elementy z aluminium, a nie plastiku)!

16-calowy ekran sprawia, że nie będziesz potrzebować dodatkowego monitora

Od lat wśród użytkowników laptopów panuje opinia, że bez dodatkowego ekranu — ani rusz. Spora w tym zasługa miniaturyzacji rynku i popularności mniejszych wariantów komputerów. Nie oznacza to jednak, że producenci nie myślą o potrzebach tych, którzy potrzebują większej przestrzeni roboczej. Huawei MateBook D 16 2024 oferuje 16-calowy ekran o rozdzielczości 1920 x 1200 pikseli. Co ważne: panel oferuje żywe barwy i wysoką jasność. Coś o czym wielu na początku nie myśli, a w praniu okazuje się kluczowe, bo w innym przypadku sprzęt poza biurem w słoneczny dzień okazuje się niezdatny do użytku. Ponadto matryca IPS pokryta jest matową warstwą, która pozwala redukować odbicia i cieszyć się komfortem niezależnie od panujących warunków oświetleniowych.

Tym co wyróżnia komputer bez wątpienia są również proporcje ekranu. To dzięki nim twórcy komputera zyskali możliwość maksymalizacji obszaru roboczego. To, w połączeniu z 16-calami, sprawia, że dodatkowe ekrany faktycznie stają się zbędne! Stosunek powierzchni ekranu do przedniego panelu wynosi 90%. Oznacza to nie mniej, nie więcej, a tyle, że posiada on niezwykle smukłe ramki, co przekłada się również na jego atrakcyjny wygląd.

Duży i wciąż. Zarówno w domu, biurze jak i w podróży

16-calowe laptopy z założenia nie należą do małych. Huawei w MateBook D 16 2024 udało się jednak połączyć ogromny obszar roboczy, z akceptowalną wagą (komputer waży zaledwie 1,7 kilograma!) i grubością wynoszącą raptem 17mm! Ale skoro jesteśmy już przy wyglądzie — warto docenić minimalistyczny design, który idealnie wpasuje się w każde wnętrze. Wysoka jakość wykonania sprawi, że niestraszne mu będą nawet przygody losowe — czy to te typowo biurowe, czy to rodzinne, kiedy młodsi domownicy postanowią samodzielnie przekonać się jak odporny to sprzęt. Producent poddał go szeregowi wymagających testów, których wyniki okazały się jednoznaczne. To komputer który poradzi sobie zarówno w niskich i wysokich temperaturach. Wielokrotne otwieranie i zamykanie pokrywy nie będzie dla zawiasu zabójcza. A nawet pięta achillesowa wielu urządzeń – port USB – doskonale zniesie próbę czasu!

Wszystko czego potrzebujesz zawsze pod ręką

Decydując się na zakup laptopa oczekujemy od niego przede wszystkim... wygody i uniwersalności. Huawei doskonale o tym wie — dlatego też firma zadbała o kompleksowość rozwiązań od A, do Z. Tegoroczne laptopy MateBook D 16 2024 oferują najnowszą linię procesorów Intel Core 13. generacji. W podstawowej konfiguracji, dostępnej wyłącznie w sklepie Huawei.pl, komputer wyposażony jest w zestaw Intel® Core™ i5-12450H, 8 GB pamięci RAM oraz 512 GB na nasze dane.

Ta konfiguracja, pozwala komfortowo korzystać z całego szeregu aplikacji biurowych, narzędzi kreatywnych, brać udział w wideokonferencjach czy nawet cieszyć się mniej wymagającymi grami wideo. Duży ekran bez wątpienia jest elementem, który pozwoli na wygodną konsumpcję szeroko pojętych multimediów. Nie ważne czy chcemy obejrzeć film czy serial czy materiał na YouTube; samodzielnie czy w rodzinnym gronie — duży pokaźnych rozmiarów ekran pozwoli to zrobić komfortowo!

Wiele komputerów w ostatnich latach przyzwyczaiło nas też do konieczności noszenia ze sobą dodatkowych akcesoriów, by podłączać zewnętrzne komponenty. MateBook D 16 2024 nie ma takich problemów — producent zadbał o cały szereg portów. znajdziemy tam zarówno nowoczesne porty w standardzie USB-C, jak i klasyczne USB-A (zarówno szybsze, jak i wolniejsze). Do komputera bez problemu podłączymy także telewizor czy rzutnik, bowiem nie zabrakło tam popularnego złącza HDMI. Wisienką na torcie jest port audio-jack 3,5mm, który pozwoli podłączyć głośniki lub słuchawki.

Dodatkowym atutem jest jeszcze wsparcie połączeń z innymi urządzeniami za pośrednictwem funkcji HUAWEI Super Device, co pozwala na jeszcze bardziej efektywną pracę niezależnie od okoliczności.

Idealny do pracy: tej w biurze i tej zdalnej

Huawei MateBook D 16 2024 dzięki swoim rozmiarom zachwyci każdego. Z jednej strony: duży, z drugiej: smukły i wygodny w transporcie. Ale ta wielkość dała możliwość montażu tam pełnowymiarowej klawiatury — tym samym nie zabrakło w konstrukcji bloku numerycznego. Dla wielu użytkowników wykorzystujących komputery w pracy to rzecz nie do zastąpienia. Klawiatura z niewielkim skokiem to coś, z czym idealnie się pracuje — zaś wygodny w obsłudze gładzik pozwoli zostawić dodatkowe akcesoria w domu. Na pochwałę zasługuje także dobrej jakości kamera, dzięki której do wideokonferencji nie będziemy musieli sięgać po dodatkowe sprzęty — a nasi rozmówcy będą widzieć nas wyraźnie. Wbudowany zestaw głośników i mikrofonów pozwoli na wygodne rozmowy. O ich jakość dbają dodatkowo zaawansowane systemy redukcji szumów.

Uniwersalny sprzęt w przystępnej cenie!

Huawei MateBook D 16 2024 we wspomnianej, podstawowej, konfiguracji dostępny jest wyłącznie w oficjalnym sklepie Huawei.pl. Tam wariant z procesorem Intel® Core™ i5-12450H, 8 GB pamięci RAM oraz 512 GB na nasze dane nabyć za 3299 zł. Dodatkowo do 18 lutego komputery można nabyć w specjalnej ofercie startowej z rabatem wynoszącym 300 złotych. A jakby tego było mało, wszyscy klienci dostaną roczny pakiet Microsoft 365 Family!

Wpis powstał przy współpracy z Huawei