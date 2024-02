VOXBOX: projektowanie wnętrz spotyka się z wirtualną rzeczywistością i jest dostępne dla każdego

Projektowanie wnętrz może mieć więcej wspólnego z grami wideo, niż moglibyśmy przypuszczać. W kreatorach postaci i lokacji spędzamy ogromną ilość czasu, dopieszczając najmniejszy szczegół układanki, dokładnie tak, jak podczas planowania wystroju mieszkania. Wzorując się na emocjach, których doświadczamy podczas grania w gry, marka VOX stworzyła VOXBOX, czyli intuicyjną platformę z setkami inspiracji, gotowych projektów wnętrz i aplikacją do samodzielnego projektowania połączoną ze sklepem internetowym. A na koniec z możliwością skorzystania z profesjonalnego doradztwa w salonach VOX i opcją spaceru w goglach VR po swoim projekcie.

Inspirowane gamingiem

Projektowanie wnętrz w kultowych Simsach jest nie tylko proste, ale i relaksujące. To właśnie doświadczenia branży gamingowej zainspirowały VOX do stworzenia specjalnej platformy do projektowania wnętrz, która na pierwszy rzut oka przypomina kreator z gry. Nie dajmy się jednak zwieść – to potężne narzędzie, pozwalające na samodzielne zaprojektowanie wymarzonej przestrzeni domowej. Można z niego korzystać na swoim komputerze, z poziomu przeglądarki, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania.

Pierwsze kroki w aplikacji VOXBOX są banalnie proste, bo intuicyjny samouczek prowadzi użytkownika za rękę, zaczynając od planu technicznego, uwzględniającego wysokość pomieszczenia. Z poziomu kreatora planu technicznego możemy też dopasować szerokość drzwi, wymiary okien, czy postawić ściany działowe. Prawdziwa zabawa zaczyna się jednak po przejściu do zakładki aranżacji wnętrz.

To tutaj wybierzemy podłogi, przetestujemy różne warianty mebli, artykułów dekoracyjnych, a nawet roślinek! Byłem zaskoczony mnogością elementów personalizacji wnętrza, które sprawiają, że pomieszczenie można dopieścić w każdym calu i precyzyjnie dopasować do swoich potrzeb. Co istotne, program operuje prawdziwymi produktami, które automatycznie tworzą koszyk i listę zakupów z wyceną. A jak wygląda finalna wizualizacja? Oto efekt:

Wirtualna przechadzka po wnętrzach

No dobrze – załóżmy, że mamy już za sobą plan techniczny, meble są idealnie dopasowane, a całość dopełniają pieczołowicie dobrane dodatki dekoracyjne. Co teraz? Proponuję wirtualny spacer. To ostatni etap wieńczący proces twórczy, pozwalający na dokładny rzut okiem na wszelkie zmiany przed wprowadzeniem ich w życie.

Tutaj również zaawansowanych opcji nie brakuje – użytkownik podczas wirtualnego spaceru po pomieszczeniu może zmieniać ustawienie kamery, edytować pole widzenia, robić zdjęcia, a nawet sterować oświetleniem.

Aż trudno uwierzyć, że to darmowy program do kreowania wnętrz – takich zaawansowanych smaczków nie mają nawet Simsy.

VOXBOX Studio - online łączy się z offline

Niedawno VOX zaprezentował rozwinięcie programu VOXBOX. To prawdziwy game changer w branży wnętrzarskiej - nowe doświadczenie w obszarze projektowania wnętrz i prezentacji produktów. VOXBOX Studio jest kompaktową przestrzenią, w której możemy przy wsparciu doradcy w krótkim czasie otrzymać gotowy projekt razem z automatycznie wygenerowanym kosztorysem i odbyć wirtualny spacer po swoim przyszłym wnętrzu dzięki okularom VR. W wirtualnej rzeczywistości zobaczymy też setki przykładowych aranżacji i galerie produktów - od drzwi, przez podłogi, aż po meble. W VOXBOX Studio możemy również skorzystać z biblioteki materiałów, pozwalającej dotknąć tkanin czy drewna, z których zostały wykonane produkty pokazywane cyfrowo. Mamy więc pełen komfort wyboru.

W tak przemyślanym centrum doświadczeń możemy szybko wykonać projekt, skonfigurować poszczególne produkty i od razu je zamówić.Ten model zakupowy jest szczególnie istotny przy inwestowaniu na rynku nieruchomości. Pozwala obniżyć ryzyko związane z zakupem produktów lub zwizualizować wygląd mieszkania przed podjęciem ryzyka związanego z jego wykończeniem. Nie ma co owijać w bawełnę – rynek mieszkaniowy jest wymagający. Inwestycja powinna zostać więc poprzedzona skrupulatnym planowaniem i w tym także platforma VOXBOX może pomóc. W prawym dolnym rogu poniższej grafiki możecie dostrzec okienko podliczające koszt akcesoriów dodanych do projektu pomieszczenia.

To pozwoli na stałe kontrolowanie wydatków zgodnie z zakładanym budżetem. Zaznaczę, że nie mówimy tu tylko o aranżacji jednego pomieszczenia. Platforma VOXBOX pozwala na tworzenie wielu projektów, które później można dowolnie edytować.

Klienci współpracując z naszymi projektantami szybko zaczynają wykorzystywać pełnię możliwości VOXBOX Studia. Bawią się materiałami oraz przeprojektowują nowo zakupione mieszkania, na długo przed odebraniem kluczy. Dzięki technologii VR mogą spędzać w nich czas weryfikując swoje pierwotne założenia i wprowadzając poprawki. To potężne narzędzie daje możliwość nie tylko świetnej zabawy, ale również wymierne korzyści z lepiej przetestowanych i trafniejszych wyborów – opowiada Maciej Siedlewski, odpowiedzialny za rozwój konceptu VOXBOX Studio.

Odwiedzenie salonu wyposażenia wnętrz daje pewien pogląd na potencjalny efekt końcowy wymarzonego mieszkania, ale to nie to samo, co szczegółowa wizualizacja. Ta zaś – sama w sobie – stanowi tylko wyobrażenie bez możliwości fizycznego kontaktu z produktem. VOXBOX Studio wypełnia tę lukę, łącząc doświadczenia cyfrowe z fizyczną biblioteką materiałów.