Nike x Playstation. Nowy model obuwia inspirowany konsolą ma trafić do sprzedaży już w maju

Jeżeli trafiliście kiedyś na zestawy nowości dotyczące specjalnych edycji sportowego obuwia, to prawdopodobnie doskonale wiecie że tam kolaboracja goni kolaborację. Firmy regularnie łączą siły, a to inspirując się kształtami, a to wzorami, a to znowu kolorami. Nie dalej niż kilka tygodni temu do sprzedaży trafiła kolekcja butów Rebook z motywami Nintendo. Teraz czas na PlayStation 5! Problemy z dostępnością konsoli ani trochę nie ustają (a ceny zestawów z każdą ofertą stają się coraz bardziej kuriozalne), ale wkrótce będzie można przechadzać się w obuwiu inspirowanym nową konsolą Sony.

Nike PG 5 x PlayStation 5 — nowa edycja specjalna obuwia w kolorach Sony. Nie zabrakło też logo!

PG 5 to popularny model obuwia do koszykówki, który można dostać w wielu rozmaitych konfiguracjach kolorystycznych. Ba, w oficjalnym sklepie Nike można nawet stworzyć własne warianty. Kolekcja inspirowana PlayStation 5 będzie biało-niebieska, co… patrząc właśnie na uśpioną konstrukcję mieniącą się pomarańczowym światłem — wygląda nieco śmiesznie. Ale rozumiem, że inspirowane są one włączoną konsolą / jej menu. Niestety: wszystkich fanów rozmachu konstrukcji PS5 muszę rozczarować — w projekcie obuwia zabrakło w projekcie zamaszystych „skrzydełek”. Na otarcie łez jest jednak logo PlayStation na języku, a także PS5: na podeszwie oraz z tyłu.